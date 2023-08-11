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Görselde gizlenen fili bulmak için süreniz başladı! Şahin gözlülere 5 saniye yetiyor

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Görselde gizlenen fili bulmak için süreniz başladı! Şahin gözlülere 5 saniye yetiyor
Optik illüzyonlar, algımızı zorlarken görsel beceriyi ise bir o kadar zorluyor. Problem çözme becerilerimizi geliştirmenin harika bir yol olurken gözlem yetenekleri test ediliyor. İşte görsel üzerinde gizlenen filin bulunması isteniyor.

Resimde verilen görsel üzerinde gizlenen filin bulunması isteniyor. Çadırın dışında duran bir kişi sirk ustası ve resimde gizlenen fil mevcut. Zaman geçirmek için bilişsel yeteneklerin geliştirmenin eğlenceli ve ilgi çekici olan optik illüzyonlar ilgi odağı haline geldi.

fil bulma

Keskin bakışlıların bile zorlandığı bu test üzerinde sonucu doğru bulanların sayısı oldukça az. Fil, sirk ustasının sırtında saklanmış şekilde duruyor. Fil gerçek bir fil değildir, aslında sirk ustasının elbisesinin ana hatlarından oluşan bir şekildir. İşte fili bulamayanlar için aşağıdaki görselde işaretlendi.

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