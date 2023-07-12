IQ'su yüksek olanlar iki resim arasındaki 7 farkı 10 saniyede buluyor! Şansınızı deneyin

'Farkı Bul', her yaştan insan için eğlenceli ve aynı zamanda da zorlu bir oyun olarak bilinir. Gözlem becerisinin, konsantrasyonu ve ayrıca hafızanın gelişmesi için bu tür bulmacalar harika seçenek olarak tanımlanır. Farklılıkları tespit etmekte zorlanma gibi bir durum ortaya çıkarsa, bir büyüteç veya kırmızı kalemle vurgulamayı deneyin. Bir arkadaşınızla ya da ailenizle işbirliği yapmayı da deneyebilirsiniz.

Bu sahnede ilk baktığınızda neredeyse aynı gibi görünen iki resim var. daha yakından bakıldığında, akıllıca kamufle edilmiş birkaç varyasyon içerdiği ortaya çıkar. İşiniz bu resimlerdeki tüm gizli farklılıkları tespit etmek ve onları ortaya çıkarmaktır.

Gizlenmiş farkı gördünüz mü?





Tüm farklılıkları bulduktan sonra cevapları ve çözümleri karşılaştırabilirsiniz. Resmin içerisine gzilenmiş olan farklılıkları tespit ettiyseniz, tebrikler! Farkı tespit etmekte ustasınız.

Bu görev, bu görüntülerde gizli olan karmaşık varyasyonların ortaya çıkmasını, gözlem, konsantrasyon ve hafızanızı da ne kadar güçlü olduğunu test edecek. Büyüteç kullanarak ya da kırmızı kalemle işaretleyerek yardım almış olsanız bile bu göreve olan bağlılığınız takdire şayan.

"Zeka bulmacalarının cevapları"

Zaman doldu! 11 saniyedeki farkı gördünüz mü? Bunu beceremezseniz veya her şeyi bulamazsanız endişelenmeyin. İşte tüm farklılıklar burada..



