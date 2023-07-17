Kapılardan birini seçerek kararsız, tarafsız ya da sadık olduğunuzu öğrenin!

Bu testte üç farklı renkte kapı bulunuyor. Kapılardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Seçtiğiniz kapıya göre karakter analiziniz yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPI TESTİ

Bu testte mor, pembe ve yeşil renkte üç renk kapı bulunuyor. Seçtiğiniz kapıya göre kararsız, tarafsız ya da sadık olduğunuz ortaya çıkıyor. İyice odaklanın ve kendinize en yakın hissettiğiniz kapıyı seçin!





-Mor kapıyı seçen insanlar tarafsız kişilerdir. Dış etkilere kolay kolay aldırış etmeyen bu insanlar karar vermeden önce bütün seçenekleri değerlendirerek tarafsız şekilde karar verirler. İnsanları anlama ve empati kurma yetenekleri epey gelişmiştir ve bu sebeple iyi bir arabulucu olabilirler. Düşünceli olan bu insanlar karar vermeden önce olayın her açısına bakmayı tercih ederler.

-Pembe kapıyı seçen kişiler sadakatli insanlardır. Güvenilir olan bu insanlar inanç ve ilişkilerine bağlı kişilerdir. Bu insanlar sözlerinin arkasında durur ve verdikleri sözleri yerine getirmek için çaba harcar. Düşünmeden hareket etmeyen bu insanlar kararlarını iyi düşündüklerinden emin olmak isterler.

-Yeşil kapıyı seçen insanlar kararsız insanlardır. Ne istediklerine karar veremeyen bu insanlar fikirlerini de sık sık değiştirme eğiliminde olabilirler. Bu insanlar ne istediğine bir türlü karar veremediği için herkes bu durumu kabul edemeyebilir ve güvensizlik duyguları ortaya çıkabilir.