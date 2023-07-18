Resimde gördüğünüz ilk şey arkadaşlık ilişkilerinizi ortaya çıkaracak! Sadık mı, yoksa kıskanç mısınız: Sosyal medyayı sallayan kişilik testi

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ARKADAŞLIK TESTİ

Optik illüzyon testleriyle ünlenen Ukraynalı sanatçı Oleg Shuplyak 1967 tarihinde Ukrayna'da dünyaya gelmiştir. Sürrealist bir ressam olan sanatçı gizli yüz, sembol, mesajlar içeren resimleriyle tanınmıştır ve genel olarak şair ve yazarların eserlerinden ilham alır. Ressamın eserleri birçok galeri ve müzede sergilenmiştir. Bu resimde eğer ilk olarak yüz görüyorsanız genel olarak başkalarının duygularına odaklanıyorsunuz demektir. Başkalarının duygularını dikkate alıp kendi düşüncelerinizi bir kenara bırakıyorsunuz. Bu insanlar karşılarına çıkan insanların düşüncelerini kolaylıkla okuyabilir ve empati duyguları yüksek kişilerdir. Eğer ilk baktığınızda ilk olarak maske görüyorsanız başkalarının görünüşlerini ve gizli yönleri çok düşünüyorsunuz demektir.





Karşınıza çıkan insanlarda ilk olarak yüze odaklanıyorsunuz ve altta yatan mesajları bulmaya çalışıyorsunuz. Detaylara dikkat eden kişiliğiniz problem çözme yeteneğini beraberinde getiriyor ve başkalarının motivasyonlarını anlayabilmek için çabalıyorsunuz. Eğer ilk olarak kemer görüyorsanız güç ve desteğe önem veriyorsunuz demektir. Popüler olmak için kabul edilene karşı bile çıkabilirsiniz ve ihtiyaç duyulduğu zaman sadık kişilersiniz. Siz karşınıza çıkan insana hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olmayı seviyorsunuz. Eğer ilk baktığınızda tekne görüyorsanız keşfetme arzunuz çok yüksek demektir. Yeni deneyimler keşfetmeyi seviyorsunuz ve doğanız sebebiyle maceracı ve risk alan insanlarsınız. Hayata karşı açık fikirleriniz sebebiyle farklı kişilerle iletişim kurabilir ve bakış açılarını önemseyebilirsiniz. İlk baktığınız zaman köprü görüyorsanız bağlantı ve bütünlüğe odaklanıyorsunuz demektir. İnsanlar ve kültürleri arasında köprü kurmaya ve uyum yakalamaya çalışıyorsunuz demektir. Karakteriniz sebebiyle farklı insanları bir araya getirerek ortak bir paydada buluşturmaya çabalarsınız. Eğer ilk baktığınız zaman bir çift görüyorsanız romantik ilişkilere çok önem veriyorsunuz demektir. Sevgi ve bağlılığa çok önem verdiğiniz için arkadaşlık ilişkilerinde de duygusal bağlara inanıyorsunuz.