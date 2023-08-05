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Resimde sadece bir tane C harfi var! Bulmak için şahin gözler gerekiyor: 7 saniyeniz var

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Resimde sadece bir tane C harfi var! Bulmak için şahin gözler gerekiyor: 7 saniyeniz var
Optik illüzyon testleri son dönemlerde popüler hale gelirken bir yenisi daha eklendi. Resimdeki gizli c harfini bulmak için yalnızca 8 saniyeniz var. Bu süre zarfında sonuca ulaşan dahi kabul ediliyor.

G harflerinin arasında saklanan C harfini bulanların yüksek zekalı olduğu tespit ediliyor. Üstün gözlem becerisi olanlar anında sonuca ulaşabiliyor. Bunun için yalnızca 8 saniye süreniz var. Süre başladı...

Resim üzerinde 53 G ve bir tane de C harfi bulunuyor. Bulmacada G'lerin arasına saklanan C'yi bulmak için verilen süre yalnızca 8 saniyedir. Zaman kısıtlı olurken acele etmenizde yarar var. C harfini bulamayanlar üzülmesin. Beyin bilmecesinin çözümü ise aşağıdaki görselde yer almaktadır. 

optik

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