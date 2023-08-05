Resimde sadece bir tane C harfi var! Bulmak için şahin gözler gerekiyor: 7 saniyeniz var

Optik illüzyon testleri son dönemlerde popüler hale gelirken bir yenisi daha eklendi. Resimdeki gizli c harfini bulmak için yalnızca 8 saniyeniz var. Bu süre zarfında sonuca ulaşan dahi kabul ediliyor.