Resimdeki iki kedi arasında 5 fark var! Sadece dahiler farkı 10 saniyede görebiliyor

Zeka oyunları, özellikle beyin gelişimi için çok önemli egzersizlerdir. Bu kapsamda hazırlanan görseller dikkatinizi çekmenize de yardımcı olabilirler.

Optik zeka testleri ve iki resim arasındaki fark bu günlerin en sıcak konuları arasında ve bu tür resimler insanların daha uygulamalı olmasına yardımcı olabilir. Fotoğraftaki iki kedi benzer, ancak beş yönden farklılar. Daha yakından bakmak, beş farkı tespit etmeyi kolaylaştırabilir.





Hazırlanan zeka testinde 5 farkı göremediyseniz, cevabını aşağıdaki resime bakarak bulabilirsiniz..

Gökyüzüne kedinin pati kısmına doğru bakarsanız, ilk görseldeki bulutların ikinci görselde görünmediğini fark edeceksiniz. Kedinin kuyruğuna bakarsanız, başka bir fark göreceksiniz. Evin önünde kuyruğun arkasında çalı yok ama ikinci fotoğrafa bakarsanız ev ile kuyruk arasında görünen çalıyı gözden kaçırmazsınız.

Dürüst olmak gerekirse en basit ve en gözle görülür farklardan biri kedinin patisinde kalp bulunurken diğerinde kalp simgesinin olmamasıdır. Ayakların hemen altına bakarsanız papatyaların farklı renklerini görebilirsiniz.

Son olarak beşinci fark kedinin diğer bacağındadır. İlk resimde taban çizgisinin düz olduğunu ancak ikinci resimde çizginin tırtıklı olduğunu görebilirsiniz.



