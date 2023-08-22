Resimdeki olay intihar mı cinayet mi? Bu cinayeti Müge Anlı bile çözemez!

Bu zeka testi, hayatını kaybeden bir kişinin intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiğini çözmenizi gerektiriyor. Bu amaçla elimizde çeşitli deliller ve sadece 30 saniye süremiz bulunuyor. 30 saniyelik bu süre zarfında bu sorunu çözebilen kişiler, ünlü televizyon programcısı Müge Anlı kadar zeki olduklarını kanıtlamış olacaklar.

Olay yerindeki detaylar, bu durumun intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Bu adam kendi kendine mi son verdi yoksa başkası tarafından mı öldürüldü?





Bu problemi analiz etmeniz, mantıksal düşünme yeteneğinizi kullanarak doğru cevaba ulaşabilmenizi ölçüyor. Zeka ve detayları fark edebilme yeteneğiniz, günlük yaşamdaki problemleri çözme becerilerinizi de yansıtabilir.

Şimdi, olayın ayrıntılarına dikkatlice göz atalım.

Peki, bu durumu ele aldığınızda hangi sonuca vardınız?

30 saniyelik sürenizi doldurduysanız, cevabımıza geçebiliriz.



İşte cevap:

Bu olay bir cinayet. Ofisteki dağınıklık ve dağılmış eşyalar, muhtemelen bir mücadele olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kurşun yarasının yerleşimi, genellikle intihar vakalarında rastlanan bir durum değil; kurşun yarası göğüste bulunuyor. Son olarak, masadaki telefonun pozisyonu ve yerdeki kalem, adamın solak olduğunu gösteriyor; ancak silah sağ elinden düşmüş gibi duruyor.