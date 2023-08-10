Sadece gözlük kullanmayanlar resimdeki farklı kelimeyi 7 saniyede buluyor! Gözlerinizin gücünü test edin

Görsel üzerinde birçok KİTAP kelimesi yer alırken aralarında farklı olanın bulunması isteniyor. Bunun için verilen süre 15 saniye olurken sonuca ulaşan ise dahi kabul ediliyor. Bunu eğlenceye çevirmek tamamen sizin elinizde olurken süre başlıyor. İşte cevabı bulmak için gözlerinize iyi bakın...

Resimde farklı olan kelimeyi bir türlü bulamayanlar üzülmesin. Bu test öncelikle beceri ve çabayı hedef alırken KİTAP kelimesinin arasındaki farklı kelime ''KATİP'' olacaktı. Onu bulmak için sağdan dördündü sütun ve 3. sıraya bakınca sonuca ulaşabilirsiniz.



