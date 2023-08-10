  1. Anasayfa

  2. Trend

  3. Sadece gözlük kullanmayanlar resimdeki farklı kelimeyi 7 saniyede buluyor! Gözlerinizin gücünü test edin

Sadece gözlük kullanmayanlar resimdeki farklı kelimeyi 7 saniyede buluyor! Gözlerinizin gücünü test edin

Yayınlanma:
Sadece gözlük kullanmayanlar resimdeki farklı kelimeyi 7 saniyede buluyor! Gözlerinizin gücünü test edin
Görsel yeteneğini test etmek isteyenler için güzel bir test. Resme ilk baktığınızda farkı göremeyeceksiniz. KİTAP kelimesine çok benzeyen bu kelimeyi bulan zeki kabul ediliyor. İşte detaylar...

Görsel üzerinde birçok KİTAP kelimesi yer alırken aralarında farklı olanın bulunması isteniyor. Bunun için verilen süre 15 saniye olurken sonuca ulaşan ise dahi kabul ediliyor. Bunu eğlenceye çevirmek tamamen sizin elinizde olurken süre başlıyor. İşte cevabı bulmak için gözlerinize iyi bakın...

Resimde farklı olan kelimeyi bir türlü bulamayanlar üzülmesin. Bu test öncelikle beceri ve çabayı hedef alırken KİTAP kelimesinin arasındaki farklı kelime ''KATİP'' olacaktı. Onu bulmak için sağdan dördündü sütun ve 3. sıraya bakınca sonuca ulaşabilirsiniz. 

Kelime bulma

Trend
Sosyal medya bu resimle çalkalandı! Resmi ilk nasıl gördüğünüz bilinçaltınızı ortaya çıkarıyor
Sosyal medya bu resimle çalkalandı! Resmi ilk nasıl gördüğünüz bilinçaltınızı ortaya çıkarıyor
Resimdeki atı bulmak için süper zeka olmak gerek! 7 saniyelik süreniz başladı
Resimdeki atı bulmak için süper zeka olmak gerek! 7 saniyelik süreniz başladı
Resimdeki solak kişiyi bulan pratik zekalı çıkıyor! Çevrenize zekanızı 7 saniyede kanıtlayın
Resimdeki solak kişiyi bulan pratik zekalı çıkıyor! Çevrenize zekanızı 7 saniyede kanıtlayın
Resimde sadece bir tane C harfi var! Bulmak için şahin gözler gerekiyor: 7 saniyeniz var
Resimde sadece bir tane C harfi var! Bulmak için şahin gözler gerekiyor: 7 saniyeniz var
Resimdeki iki kedi arasında 5 fark var! Sadece dahiler farkı 10 saniyede görebiliyor
Resimdeki iki kedi arasında 5 fark var! Sadece dahiler farkı 10 saniyede görebiliyor
Resimdeki iki penguen arasında 5 fark var! 2'sini bulduk bile: Kalanını bulanın IQ'su zirve yapıyor
Resimdeki iki penguen arasında 5 fark var! 2'sini bulduk bile: Kalanını bulanın IQ'su zirve yapıyor
Gözleri fıldır fıldır olan tek bakışta bulur! 7 saniyede farklı rakamı bulanın IQ'su yüksek çıkıyor
Gözleri fıldır fıldır olan tek bakışta bulur! 7 saniyede farklı rakamı bulanın IQ'su yüksek çıkıyor