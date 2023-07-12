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  3. Yağlanmış fırınları ovalamaya son! Bu formülle tek seferde yağdan eser kalmayacak

Yağlanmış fırınları ovalamaya son! Bu formülle tek seferde yağdan eser kalmayacak

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Yağlanmış fırınları ovalamaya son! Bu formülle tek seferde yağdan eser kalmayacak
Yağ bağlanan fırınlara çözüm geldi. Tüm ev hanımlarının derdi olan fırındaki yağlar artık sorun olmaktan çıkacak. Bu etkili formülle ev hanımlarının yüzü gülecek.Yağlı yemekleri pişirdikten sonra detaylı bir temizlikle yağlardan kurtulabilirdik ancak zorlu yapılan yağlı yemekler lezzetli olmasının yanında bir o kadar da zahmetli yapılmakta. İşte formüller haberimizde..

Fırında kalan zorlu yağ lekeleri kolaylıkları nasıl temizlenir? İşte, ev hanımlarının işini kolaylaştıracak pratik yöntemler...

Mutfakta yemek yaparken geçirilen zaman eğlenceli olsa da yemek sonrası bu zorlu lekeleri çıkarmak çok zorlayıcı daha çok mutfakta çok sık kullanılan fırının temizliği hem sağlık açısından hem de fırın ömrünün uzaması bakımından oldukça önemli. Temizlik uzmanı Bayan Hinch fırınları temiz tutmanın yollarını ev hanımlarıyla paylaştı.

fırın temizliği

"EN ÇABUK VE ETKİLİ SONUÇ"

Onca temizlik malzemelerine rağmen çıkmayan yağ lekeleri için temizlik uzmanı lakabıyla bilinen Bayan Hinch mucizevi bir sırrı paylaştı. Bayan Hinch, fırın temizliğinde zorlanan ev hanımlarına bulaşık makinesi tableti kullanmayı önerdi.

Hinch yaptığı açıklamada, "Senelerce fırın temizlemek için güçlü kimyasal temizleyicilere başvurduktan sonra bulaşık tableti kullanmam önerildi ve bu yöntem benim hayatımı değiştirdi." dedi.

FIRIN TEMİZLİĞİNDE ETKİLEYİCİ ÇÖZÜM: BULAŞIK TABLETİ

Fırınlarınızda çıkmayan yağ lekeri sorunu ile denenmeyen yöntem kalmadı etkili deterjanlar yağ sökücü kimyasallar aslında pek işe yaramayan çözümler bir de bu yöntemle fırındaki yağları çıkarmayı deneyin . Tek yapmanız gereken bir adet bulaşık makinesi tabletini ıslatmak ve fırınınızda yağ lekeleri olan yerleri temizlemek . Ancak, tableti nemli tutmanız önemli olduğu için devamlı suya bandırmayı unutmayın. Fırınınızın her yerini ovaladıktan sonra temiz ve nemli bir bezle tekrar silerek harika ve tertemiz sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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