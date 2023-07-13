Yanık tavalarınızı sakın çöpe atmayın! Ovmaya gerek kalmadan yeni alınmış gibi yapacak

Daha sonra tavanın içine 1 su bardağı sirke ekleyin ve karıştırın. Sirkenin yanık lekeleri ve yağı çözmesi için bir süre bekleyin. Ardından, 2 yemek kaşığı karbonatı tavanın içine serpin ve köpürmeye başlayana kadar karıştırın. Karbonat, lekeleri ve kötü kokuyu gidermeye yardımcı olur.

Bu karışımı tavanın içinde bir süre bekletin, ardından bir sünger veya temiz bir bezle tavanın içini iyice ovun. Sirke ve karbonatın etkisiyle, yağ ve yanık lekeleri kolayca çıkacak ve tavayı yeni gibi yapacaktır. Tavayı iyice durulayın ve kurulayın. Artık temiz ve kullanıma hazır bir tavanız olacak.

Bu yöntem, yağ bağlamış ve dibi yanmış tavaları temizlemek için oldukça etkilidir. Ovma işlemine bile gerek kalmadan, sirke ve karbonatın gücüyle tavayı kolayca temizleyebilirsiniz. Bu pratik ve doğal yöntemle tavanızı tekrar kullanabilirsiniz.





DİBİ YANMIŞ TAVALARI TEMİZLEMENİN YÖNTEMİ

Tavanın dibinde yağ birikmiş ve yanık lekeler oluşmuşsa, bu durumu temizlemek için birkaç etkili yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri, sirke ve karbonat karışımıdır. İki ölçek beyaz sirkeyi, iki kaşık karbonatı ve bir bardak suyu karıştırarak elde edilen bu karışımı tavanın içine dökerek kullanabilirsiniz. Bir sünger veya temiz bir bez yardımıyla lekeleri yavaşça temizleyebilirsiniz. Ovalama işlemi gerektirmeyen bu yöntem, tavanızın parlak ve temiz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Ancak, tavanı temizlerken elma sirkesi yerine beyaz temizlik sirkesi kullanmanız önemlidir. İşte ayrıntılar...





Populersorular.com sitesinde, yanık tava temizliği için bir yöntem paylaşılmıştır. Tavanın üzerine 2 kaşık karbonat dökerek nazikçe ovalamak, tavanın parlak ve temiz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Yanmış lekelerin tavanın yüzeyinden kolayca sökülmesine yardımcı olur.

Hurriyet.com.tr sitesinde ise, yanık tava temizliği için başka bir etkili yöntem sunulmuştur. Yanmış tavanın dibine su ve bulaşık deterjanı eklenerek, tava ocak üzerinde 15-20 dakika kaynatılır. Bu işlemle yanıklar tavanın yüzeyinden kolayca çıkar.

Mavikadin.com sitesinde ise, yanmış tava veya tencere temizliği için bir yöntem önerilmiştir. İlk olarak, tahta bir kaşıkla yanık lekeleri mümkün olduğunca temizleyin. Ardından, tencereye 5 yemek kaşığı karbonat ekleyin ve birkaç su bardağı suyla kaynatın. Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alıp birkaç saat bekletin. Son olarak, bulaşık süngerine dökülen karbonatla tencereyi iyice ovlayarak su ile durulayın.

Bu yöntemlerden birini kullanarak tavanızdaki yanık lekeleri temizleyebilirsiniz. Birçok temizlik uzmanının bu yöntemleri önerdiği bilinmektedir. Tavanın temizliğini yaparken bu yöntemleri deneyebilir ve tavanızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.