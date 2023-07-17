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Yüksek zekayı kanıtlamanın kolay yolu! İki resim arasındaki 7 farkı bulmak için sadece 6 saniyeniz var!

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Yüksek zekayı kanıtlamanın kolay yolu! İki resim arasındaki 7 farkı bulmak için sadece 6 saniyeniz var!
Optik illüzyonlar son dönemlerin en popüler aktivitelerinden birisi haline geldi. Uzmanlar bu optik illüzyonları kişisel yeteneklerin gelişmesi açısından büyük bir önemi olduğunu da bildirdi. Haberimizde yer alan resimdeki 7 farkı kaç saniyede bulabileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz.

Kesin gözlerinizi hazırlayın. Sizlere sunacağımız resimdeki farkları bulmak artık sizin göreviniz. Farkı bul, her yaştan insanın keyifle oynadığı bir oyundur. Gözlem becerisi geliştirmek isteyen ya da gelişmiş olan herkesin eğlendiği bir oyun olan farkı bula hazır olun. Eğer farkları bulmakta zorlanırsanız kırmızı kalemden yardım alabilirsiniz.

7 fark oyunu

Resimler Arasındaki Farkı Bulabilir Misiniz?

Resimde birbirlerine benzeyen iki inşaat işçisini göreceksiniz. Lakin ikisi arasında toplamda 7 fark var ve süreniz 11 saniye. Resimleri yakından incelemeye başladığınız anda zekice gizlenmiş bir avuç farkı bulmanız kolaylaşacak.

Bulmacanın Cevabı

11 saniyeniz doldu bile. İşte cevaplar. İnşaat işçisinin dişleri, saçı ve gömleğine dikkat edin. Bir resimde dişleri var birinde yok, bir resimde çenesinde biten saçları var birisinde yok, bir resimde gömleği beyaz diğerinde ise kırmızı. Şimdi adamın bel üstüne bir odaklanalım. Kollarının arasına sıkıştırmış olduğu kağıtlar bir resimde 2 tane bir tanesinde 1, tulumunun cebinin birinde düğme var bir diğerinde yok ve beline taktığı alet çantasında ise bir vida fazlası bulunuyor. Son fark ise inşaat işçisinin ayakkabısında bulunuyor.

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