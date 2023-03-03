Trendyol'dan alışveriş yapanlar bu tuzağa düşmeyin! O mesaja tıklayanların banka hesapları boşaltılıyor!

Tüm dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya hazırlanırken, dolandırıcılar bu fırsattan yararlanarak Trendyol'dan alışveriş yapan masum müşterileri dolandırmaya çalışıyor. Bu dolandırıcılar, bir anketi tamamlayan Trendyol müşterilerine ücretsiz Galaxy S21 FE akıllı telefon vaat eden WhatsApp mesajları gönderiyor.
Trendyol Kadınlar Günü Hediyesi Dolandırıcılığına Dikkat
WhatsApp'ta Trendyol'un kadınlar günü hediyesiyle ilgili bir mesaj alırsanız, bağlantıya tıklamadan önce iki kez düşünün. Bağlantıya tıklamak sizi Trendyol'unki gibi görünen bir web sitesine götürecek. Ama bu, aslında bir dolandırıcılık. URL ilk başta Trendyol'un adını bile gösterebilir, bu da dolandırıcılığı fark etmeyi zorlaştırır.
İnternetten Alışveriş Yaparken Siber Zorbalık ve Dolandırıcılıktan Kaçının
Teknoloji internetten alışveriş yapmayı kolaylaştırdı. Dolandırıcılar, insanları kişisel bilgilerini vermeye ikna etmek için ünlü markaların isimlerini kullanıyor. İstenmeyen mesaj veya bağlantılar aldığınızda dikkatli olun.
Kendinizi Çevrimiçi Dolandırıcılıktan Koruyun
Trendyol kadınlar günü hediyesi bağlantısına tıklayıp, kişisel bilgilerinizi girdiyseniz, kimlik hırsızlığı veya finansal dolandırıcılık riski altında olabilirsiniz. Banka hesaplarınızda ve kredi
kartlarınızda olağandışı bir hareket olup olmadığına dikkat edin. Ayrıca başkalarının da aynı tuzağa düşmesini önlemek için dolandırıcılığı Trendyol'a ve ilgili makamlara bildirin.