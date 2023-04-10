Trendyol'dan alışveriş yapanlar dikkat! 30 Nisan'a kadar süreniz var: Bankadan milyonlarca müşteriye duyuruldu!

Ziraat Bankası, Trendyol üzerinden yapılan alışverişler için bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, peşin fiyatına satın alınan ürünlerde taksit hediyesi sunulacak. Bu sayede müşteriler, istedikleri ürünleri daha uygun ödeme koşullarıyla alabilecekler. Ziraat Bankası'nın bu adımı, müşterilere finansal açıdan destek olmayı ve online alışverişleri daha kolay hale getirmeyi hedefliyor.
ZİRAAT BANKASI TRENDYOL KAMPANYA DETAYLARI
Ziraat Bankası, Trendyol'un Dolap adlı uygulamasında gerçekleştirilen alışverişler için de kampanyanın geçerli olduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından taksit yasağı kapsamında yer almayan ürünlerde taksit hediyesi sunulacak. Ancak BDDK tarafından yayınlanan kredi kartları taksit sınırlaması kapsamında, bazı ürünlerde taksit uygulanamayabileceği veya taksit sayılarının değişebileceği belirtiliyor. Buna göre, bireysel kredi kartları ile yapılan basılı ve külçe altın alımları, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama, yurt dışında yapılan harcamalar, gıda, alkollü içecek, akaryakıt ve kozmetik gibi ürünler için taksit uygulanamayacak. Ziraat Bankası, kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkına sahip olduğunu da açıkladı.