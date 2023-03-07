Trendyol'dan alışveriş yapanlar dikkat! Buna dikkat etmezseniz paranız elden gidebilir







8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLANDIRICILIĞI!







Son zamanda WhatsApp üzerinde dolaşan Trendyol linki için uyarı geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü başlığı altında dolandırıcılar gün yüzüne çıktı. Dolandırıcılara itibar edilmemesi gerekmektedir. Merak edilen detaylar haberimizde.Arkadaşlar tarafından Whatsapp üzerinden gelen Trendyol mesajına dikkat edilmelidir. Trendyol bağlantılı link gönderilerek 8 Mart Dünya Kadınlar günü başlığı altında hediye verilme vaadiyle dolandırıcılar ortalığa çıktı.Vatandaşların sıklıkla kullandığı Trendyol uygulamasını hedef alarak onun üzerinden vatandaşlar dolandırılmaya başlanmıştır. Son günlerde yer alan bu link Trendyol ismiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kullanarak hediye verileceğini belirtmektedir. Yapılan anketin sonucunda Galaxy S21 FE kazanacağınızı dile getirmektedir. Böylelikle kullanıcıları spam olan linke çekmektedirler. Telefon numaraları veyahut e-mail'e bu link atılmaktadır. Kullanıcılar gelen linke tıklayarak Trendyol'un çıktığını görmektedir. Ardından ankete tabi tutulmaktadır. Bu ankette kişisel bilgileriniz talep edilmektedir. Bu linki 20 arkadaşınıza ve 5 gruba iletmeniz istenmektedir. Böylelikle hediye sahibi olacağınız belirtilmektedir. Bu yol ile link bir çok kişiye iletilmiş oluyor. Bu dolandırıcaların yaptığı linke dikkat ediniz. Trendyol şirketi ise olaya müdahale etmeye başladı. Siber güvenlik ekibi olayı incelemeye başladı. Hukuksal olarak gerekli işlemler yapılacaktır.