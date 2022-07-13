TEKNOLOJİ
13 Temmuz 2022 - 18:51

Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 elektrikli scooter fiyatları

Birçok vatandaş elektrikli Scooter sahibi olmak istiyor. Büyük indirimleri bekleyen en uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber Trendyol'dan geldi. Trendyol Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a indirim yapıyor. İşte detaylar.

TEKNOLOJİ
13 Temmuz 2022 - 18:51
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Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 elektrikli scooter fiyatları


Elektrikli Scooter almak isteyen binlerce vatandaşa Trendyol'dan sevindirici haber geldi. Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooterlar da büyük indirim yaşandı. Vatandaşlar indirimin ne kadar olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar.

13 Temmuz 2022 Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli Scooter ücreti 10.943,04 TL'den satışa sunuldu.



scooter

Ürünün özellikleri

Cihaz ağırlığı 10-15 kg

Değiştirebilir batarya yok

Garantisi 2 yıl

Led far bulunmaktadır.

Lastik büyüklüğü 8.5 inch

Max. Hız (km/h) 25 km/h

Menzil 45-50 km

Renk: Siyah

3-4 saat şarjlı kullanılabilir.

Taşıma kapasitesi: 100 kg.

Tırmanış açısı: 18 derece

Temel özellikleri

Ağırlık: 14.2 kg

Çalışma sıcaklığı: -10 ve 40 derece

Depolama sıcaklığı: -20 ve 45 derece

Denetleyici akım sınırı: 17A (+-) 00.5A

Denetleyici düşük gerilim koruması: 29V (+-)0.5V

Menzil: 45 km.

Maksimum hız: 25 km/sa

Tırmanma kabiliyeti: %20

Motor tipi: Fırçasız DC motor

Sürücü yüksekliği: 120 cm- 200 cm

Sürücü yaşı: 16-50 yaş

Şarj süresi:8-9 saat

Giriş koruma sınıfı: IP54

Maks. yük: 100 kg

Lastikler: 8.5 ön ve arka pnömatik lastikler

Nominal güç: 300 W

Maks. güç: 600 W

Fren: E-ABS ve disk freni

Pil özellikleri

Döngüsel yaşam süresi: %70 üzeri güç ile 500 şarj döngüsü

Deşarj sıcaklık aralığı: -20 derece- +50 derece

Mak. şarj gerilimi: 42 VDC

Nominal gerilim: 37 VDC

Nominal kapasite: 124000 mAh/ 446 Wh

Pil ağırlığı: 3 kg.

Pil modeli: NED1004-K

Pil tipi: Lityum iyon pil

Adaptör özellikleri

Çıkış akımı: 1.7A

Çıkış gücü: 71W

Çıkış gerilimi:42V

Giriş gerilimi: 100-240VAC 50/60 Hz

Giriş akımı: 2A MAKS.

DC kablo uzunluğu: 2 m

DC kablo bağlantı noktası tipi: Özel 8.0*1.6 mm

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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