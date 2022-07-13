Trendyol'dan müjdeli haber: Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooter'a büyük indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 elektrikli scooter fiyatları

Elektrikli Scooter almak isteyen binlerce vatandaşa Trendyol'dan sevindirici haber
geldi. Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli scooterlar da büyük indirim yaşandı. Vatandaşlar indirimin ne kadar olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 13 Temmuz 2022 Xiaomi Mi Pro 2 elektrikli Scooter ücreti 10.943,04 TL'den satışa sunuldu.
Ürünün özellikleri
Cihaz ağırlığı 10-15 kg Değiştirebilir batarya yok Garantisi 2 yıl Led far bulunmaktadır. Lastik büyüklüğü 8.5 inch Max. Hız (km/h) 25 km/h Menzil 45-50 km Renk: Siyah 3-4 saat şarjlı kullanılabilir. Taşıma kapasitesi: 100 kg. Tırmanış açısı: 18 derece
Temel özellikleri
Ağırlık: 14.2 kg Çalışma sıcaklığı: -10 ve 40 derece Depolama sıcaklığı: -20 ve 45 derece Denetleyici akım sınırı: 17A (+-) 00.5A Denetleyici düşük gerilim koruması: 29V (+-)0.5V Menzil: 45 km. Maksimum hız: 25 km/sa Tırmanma kabiliyeti: %20 Motor tipi: Fırçasız DC motor Sürücü yüksekliği: 120 cm- 200 cm Sürücü yaşı: 16-50 yaş Şarj süresi:8-9 saat Giriş koruma sınıfı: IP54 Maks. yük: 100 kg Lastikler: 8.5 ön ve arka pnömatik lastikler Nominal güç: 300 W Maks. güç: 600 W Fren: E-ABS ve disk freni
Pil özellikleri
Döngüsel yaşam süresi: %70 üzeri güç ile 500 şarj döngüsü Deşarj sıcaklık aralığı: -20 derece- +50 derece Mak. şarj gerilimi: 42 VDC Nominal gerilim: 37 VDC Nominal kapasite: 124000 mAh/ 446 Wh Pil ağırlığı: 3 kg. Pil modeli: NED1004-K Pil tipi: Lityum iyon pil
Adaptör özellikleri
Çıkış akımı: 1.7A Çıkış gücü: 71W Çıkış gerilimi:42V Giriş gerilimi: 100-240VAC 50/60 Hz Giriş akımı: 2A MAKS. DC kablo uzunluğu: 2 m DC kablo bağlantı noktası tipi: Özel 8.0*1.6 mm