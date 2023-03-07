Trendyol'dan tuzak açıklaması! Aman dikkat sizede gelmiş olabilir... Trendyol Kadınlar Günü hediye mesajını görür görmez silin!







Kadınlar günü ile ilgili tuzağa düşmeyin!!!







Trendyol Kadınlar Günü'ne özel hediye kampanyaları düzenlemiş olabilir ancak, vatandaşlara gönderilen mesajlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu mesajlar dolandırıcıların hediye tuzağıdır ve tıklanması halinde kişisel bilgilerinizin ve banka hesap bilgilerinizin çalınması riski vardır. Bu nedenle, herhangi bir mesajı tıklamadan önce, mesajın doğruluğunu teyit etmek için Trendyol resmi web sitesi veya uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, bilinmeyen numaralardan veya şüpheli mesajlardan gelen bağlantılara tıklamaktan kaçınmak da önemlidir.8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken, dolandırıcılar da fırsatçılık yaparak hedef kitlelerine yönelik dolandırıcılık girişimleri artıyor. Türkiye'nin en popüler alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol, dolandırıcıların son hedefi haline geldi. Dolandırıcılar, Trendyol'un adını kullanarak vatandaşları sahte bağlantılarla tuzağa düşürüyor. Dolandırıcılar, WhatsApp veya diğer sosyal medya mecraları üzerinden "Tebrikler! Kadınlar Günü hediyesi kazandınız" şeklinde mesajlar göndererek vatandaşları cezbediyor. Bu mesajların içinde Trendyol adı da geçiyor ve tüketicilere Trendyol Kadınlar Günü hediyesi sunulduğu belirtiliyor. Dolandırıcılar, bu şekilde birçok vatandaşın dikkatini çekmeye çalışırken, tüketicilerin bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Dolandırıcılar, "Trendyol kadınlar günü hediyesi anketi ile Galaxy S21 FE'ye sahip olma şansınız olacak" şeklinde mesajlar da gönderiyorlar. Bu şekilde, vatandaşların ilgisini çekerek linkleri tıklamalarını sağlıyorlar. Ancak bu bağlantılara tıkladığınızda, dolandırıcılar tüm kişisel bilgilerinizi ele geçirerek size zarar veriyorlar. Link dolandırıcılığı, günümüzde internet dolandırıcılığı türlerinden biri haline geldi. Vatandaşlar, bilgisayar üzerinden işlemlerini tamamlayarak dolandırıcılık yöntemini tercih ediyorlar. Dolandırıcılar, linkleri kullanarak, tüketicileri sahte sitelere yönlendirerek, kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar. Vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Kimse size bedava bir şey vermez. Gelen mesajlara veya linklere tıklamadan önce iki kez düşünmeniz gerekiyor. Bu tür mesajları asla açmayın ve hemen silin. Bilgilerinizi asla paylaşmayın ve şüphelendiğiniz herhangi bir durumda Trendyol ile iletişime geçin.