Trendyol'dan Ziraat Bankası kartıyla alışveriş yapanlara duyuruldu! 30 Nisan'a kadar süre verildi!

Trendyol üzerinden alışveriş yapan müşteriler için Ziraat Bankası'nın bir duyurusu var. Banka, yaptığı açıklamada Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile tek seferde 500 TL ve üzeri alışverişlerde müşterilere vade farksız 3 taksit imkanı sunacağını duyurdu. Bu fırsat, Trendyol'dan yapılacak alışverişlerde geçerli olacak ve müşterilerin ödeme sürecinde tercih edebilecekleri bir seçenek olacak. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, Trendyol müşterilerinin bütçelerini rahatlatacak ve alışveriş yapmayı daha cazip hale getirecek.
SON GÜN 30 NİSAN!
Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Trendyol'da 500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere vade farksız 3 taksit imkanı sunulacak. Kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Müşteriler, Bankkart kredi kartı özelliği olan Bankkart ve Bankkart Başak kartlarıyla kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanya, BDDK tarafından taksit yasağı kapsamında yer almayan ürünlerde geçerli olacak.
KAMPANYA KOŞULLARI PAYLAŞILDI
Ziraat Bankası, Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerde vade farksız 3 taksit fırsatı sunuyor. Kampanyadan yalnızca taksit özelliği olan Bankkart ve Bankkart Başak kart sahipleri yararlanabilecek. Geriye dönük yararlanma ve değişiklik yapılmayacak. Kampanya Bankkart POS'undan yapılan işlemlerde ve Trendyol uygulamasındaki Dolap'ta geçerli olacak. Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından taksit yasağı kapsamında yer alan ürünlerde taksit geçerli olmayabilir veya taksit sayıları değişebilir. Bireysel kredi kartlarıyla yapılan basılı ve külçe altın alımları, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve belirli ürünlerde taksit uygulanamayacak. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutuyor.