Trendyol Express Cumartesi ve Pazar günleri çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?













Trendyol Ekspres Hafta Sonu Teslimat Yapıyor Mu?

Trendyol Ekspres Nedir?

Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformları arasında yer alan Trendyol, bir süredir kendi kargo şirketi ile ürünlerini dağıtıyor.Trendyol Ekspres'in hafta sonu teslimat yapıp yapmayacağı sorusu sipariş bekleyen birçok kişinin gündeminde. Sokağa çıkma yasağı süresince evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Trendyol Express'in hafta sonları eşyalarını teslim almak için çalışıp çalışmayacağına dair yanıt arıyor. Peki Trendyol Ekspres hafta sonları teslimat yapıyor mu? İşte detaylar…Trendyol'un kendi sitesinde verdiği bilgiye göre dağıtım cumartesi günleri yapılıyor. Açıklama şu şekilde: “Trendyol Express sektöründe tecrübeli saha ekipleri ile teknolojinin gücünü bir araya getiren Trendyol Express, müşterilerine kaliteli teslimat deneyimini en üst düzeyde yaşatmayı hedefler. Trendyol Express hafta içi ve Cumartesi günü saat 21:00’a kadar dağıtım yapmakta iken Pazar günleri ise çalışmamaktadır. Gönderiniz Trendyol Express tarafından teslim alındığında tarafınıza gönderilen sms aracılığıyla gönderinizin hangi gün teslim edileceği bilgisine ulaşabilir ya da 0850 759 15 15 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.”Trendyol Express, Türkiye'nin en büyük pazaryeri Trendyol'un kendi platformunda satılan ürünlerin ticari dağıtımını yapan bir iştirakidir. Trendyol Ekspres 2018 yılında faaliyete başlamıştır. Taşeronlara mal vermek yerine, özel bir şirket veya kişiler tarafından "İade" yönetmeliği kapsamında malları kendi araçlarıyla taşımak istemektedir. Firmanın taşeron firmalarla çalışmaması ve bu yöntemi tercih etmesinin temel nedeni, ürün teslimatlarını en kısa sürede yaparak müşteri memnuniyetini artırmaktır. Bugün insanların ürünlerini kısa sürede teslim almalarından duydukları memnuniyeti gördüğümüzde, şirketin bu seçimde ne kadar akıllıca davrandığını görebiliyoruz. Trendyol Express'in iş ortağı olmaya karar verdikten sonra, şirketin web sitesinin üst menüsünde yer alan "İş ortağımız olun" linkine tıklayarak kayıt işlemine başlıyorsunuz. Bu süreç başlatıldıktan sonra, aşağıda tartışıldığı gibi diğer süreçlerde tamamlanması gerekir.