Trezeguet: Konyaspor'a karşı galibiyeti hak etmiştik













Spor Toto Süper Lig'de büyük bir sürprize neden olan karşılaşmada Trabzonspor kendi sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Trabzonspor'un ikinci golünü penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldızı Trezeguet aldıkları beraberliğin ardından maçta galibiyeti hak ettiklerini ancak kaçıran taraf olduklarını söyledi.Trezeguet, Konyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda; ' Konyaspor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bugün alınan beraberlik bizim açımızdan çok kötü oldu. Kazanmayı sonuna kadar hak etmiştik... ' ifadelerini kullandı.