Trezeguet: Konyaspor'a karşı galibiyeti hak etmiştik

Spor Toto Süper Lig'de büyük bir sürprize neden olan karşılaşmada Trabzonspor kendi sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trabzonspor'un ikinci golünü penaltıdan kaydeden Mısırlı yıldızı Trezeguet aldıkları beraberliğin ardından maçta galibiyeti hak ettiklerini ancak kaçıran taraf olduklarını söyledi.
Maçın ardından resmen isyan etti
Trezeguet, Konyaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda; ' Konyaspor karşısında çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Bugün alınan beraberlik bizim açımızdan çok kötü oldu. Kazanmayı sonuna kadar hak etmiştik... ' ifadelerini kullandı.