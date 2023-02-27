Tribünlerden gelen "İstifa" sloganlarına Mehmet Demirkol'dan demokratik hak vurgusu!













"DEVLET VE HÜKÜMET AYNI ŞEY DEĞİLDİR"

Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarlarının, Kahramanmaraş'ın merkezinde 44 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremin ardından 'hükümet istifa' sloganlarıyla başlayan tartışmaya, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyah-beyazlı kulüpten istifa ederek devam etti. Spor yorumcusu olarak tanınan Mehmet Demirkol, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi olan olaylara ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir yorum yaptı. Yaptığı paylaşımla olaya tepki gösteren Mehmet Demirkol, demokratik hak mesajı verdi.Devlet ve hükümetin aynı şey olmadığı vurgusunu yapan Mehmet Demirkol, Hükümet düşerse devlet düşerse, Atatürk öldüğünde Türkiye düşerdi. İnsanlar devletinin yanında yer alabilir, hükümete karşı çıkabilir. Bu demokratik bir haktır." ifadelerini kullandı.beINSports'un yorumcusu Güntekin Onay ise hükümet ile devlet kavramları konusunu ayırt etme durumunun aslında bu kadar zor olmaması yönünde bir gereklilik olduğunu savundu ve herkesin zor günlerde devletin yanında olduğunu belirtti ve devletin mutlak surette vatandaşının yardımına koşma zorunluluğu olduğunu söyledi.