Yine bir Birol Güven imzalı dizi daha ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un başrollerinde Ahmet Kayakesen ile Gizem Sevim'in yer aldığı Mükemmel Eşleşme dizisinin yayın tarihi açıklandı. Dizi anneleri sayesinde tanışan iki gencin hayat hikayesini ve mutlu aile tablolarını konu alacak. Dizi Cumartesi akşamları yayınlanacak.
TRT 1'in büyük beklentiye sahip olduğu yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin ilk bölümü 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak...
Dizi
09 Temmuz 2022 - 15:41
TRT 1'den bir dizi daha! 'Mükemmel Eşleşme' ne zaman yayınlanacak? Mükemmel Eşleşmenin yayın günü açıklandı
TRT 1'im yeni yapımlarından olan Mükemmel Eşleşme'nin yayın tarihi açıklandı. İşte detaylar...
Dizi
09 Temmuz 2022 - 15:41