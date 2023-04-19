TRT 1'in sevilen dizisi fena tökezledi! Yapım biletini kesti: Final yapacak







O DİZİ FİNAL Mİ YAPACAK?











NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Son dönemde televizyon dizilerine olan ilginin azalmaya başladığı bir dönemde, TRT1 yönetimi, dizi projeleriyle reyting listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı. Drama, komedi, aksiyon gibi farklı türlerdeki dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan kanal, özeikle dönem dizileriyle dikkat çekti. Teşkilat, Alpaslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı gibi ses getiren dizi projeleriyle her hafta sosyal medyanın gündemini oluşturdu.TRT1 kanalında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" isimli dönem dizisinin final kararı almasının ardından, devam dizisi niteliğinde olan "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" isimli dizi yayına girdi. Ancak, beklentilerin aksine yeni dizi, reytinglerde hayal kırıklığı yaşadı. TRT1 yönetiminin, yeni diziye ilişkin bir karar aldığı öğrenildi.TRT1 kanalında yayınlanan "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" isimli dönem dizisi, beklentileri karşılamayarak reytinglerde düşüş yaşadı. Bunun üzerine TRT1 yönetimi, dizinin final kararı aldı. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı dizinin, seyircilerini üzen bu kararı gündeme geldi.Dönem dizisi "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı", yönetmen Berat Özdoğan tarafından TRT1 kanalında yayınlanmıştır. Ancak dizi için alınan final kararı, izleyicileri şaşırttı. Kulislerden gelen bilgilere göre, dizinin 26 Mayıs tarihinde yayınlanacak son bölümü ile ekranlara veda edeceği belirtilmektedir.