TRT 1'in sevilen dizisi fena tökezledi! Yapım biletini kesti: Final yapacak

Son dönemde televizyon dizilerine olan ilginin azalmaya başladığı bir dönemde, TRT1 yönetimi, dizi projeleriyle reyting listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı. Drama, komedi, aksiyon gibi farklı türlerdeki dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan kanal, özeikle dönem dizileriyle dikkat çekti. Teşkilat, Alpaslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Yürek Çıkmazı gibi ses getiren dizi projeleriyle her hafta sosyal medyanın gündemini oluşturdu.
O DİZİ FİNAL Mİ YAPACAK?
TRT1 kanalında yayınlanan "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" isimli dönem dizisi, beklentileri karşılamayarak reytinglerde düşüş yaşadı. Bunun üzerine TRT1 yönetimi, dizinin final kararı aldı. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı dizinin, seyircilerini üzen bu kararı gündeme geldi.