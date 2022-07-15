TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu ve oyuncuları













Teşkilat-ı Mahsusa Trablus konusu

Teşkilat-ı Mahsusa Trablus oyuncular

Ali Ersan Duru - Kuşçubaşı Eşref

Öykü Çelik - Leyla

TRT Dijital, arka arkaya yapım şirketlerinden projeler almaya devam ediyor. “Mevlana”, “Hay Sultan”, “Son Gün”, “İbn-i Sina” adı verilen projelerle anlaşan TRT, şimdi de “Teşkilat-ı Mahsusa Trablus” adlı diziyi ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanan TRT 1, birbirinden güzel projelerle anlaşmalarını neredeyse tamamladı. Yeni sezonda Şafak Bal ve Oğuz Öztürk’ün yönetmenliğini yaptığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' isimli diziyi ekrnalara getirmeye hazırlanan TRT 1, bu diziyle de reytingleri alt üst etmeyi hedefliyor.Dizinin yayın hayatına başlayacağı haberleri sonrasında Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un konusu ve oyuncuları da merak edilmeye başlandı. İşte, merakla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu..İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin var olduğu dönemde Enver Paşa’nın kendisine bağlı bir şekilde kurduğu gizli istihbarat teşkilatı Teşkilat-ı Mahsusa Trablus’ta görev yapan Kuşçubaşı Eşref ile Leyla’nın arasındaki imkansız aşk ele alınacak.Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide Kuşçubaşı Eşref karakteriner hayat verecvek olan Ali Ersan Duru 19 Eylül 1984'te Ankara dünyaya gelmiştir. Eskişehir’de Maliye eğitimi aldığı sırada kurulan tiyatro topluluklarına katılan Ali İhsan Duru, bir dönem yayınlşanan 'Aşk dizisi' ile kameraların karşısına geçmiştir. Çanakkale 1915, Yağmurdan Kaçarken, Bugünün Saraylısı ile Lale Devri isimli dizilerde de oynayan Ali Ersan Duru son olarak Efe karakterini oynadığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide yer almıştır.Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un diğer başrol oyuncusu Öykü Çelik ise dizide Leyla karakterine hayat verecek. 1987 İstanbul doğumlu olan Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro eğitimi almıştır. Selana dizisiyle tanınan Çelik son dönemlerde ekranlarda yayınlanan 'Hayat Sevince Güzel', 'Poyraz Karayel', 'Yeşil Deniz' ve 'Savaşçı' adlı yapımlarda oynamıştır. Bir dönem İsmail Berhan ile de birliktelik yaşayan Öykü Çelik’in şimdilerde kalbinin boş olduğu bilinmektedir.