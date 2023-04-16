TRT 1 o dizinin fişini çekti! İzleyenlere kötü haber: Artık yayınlanmayacak

TRT1, son yıllarda yayınladığı dizi projeleriyle büyük başarı yakalayarak izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Komedi, aksiyon, dram ve gerilim gibi farklı türlerdeki dizileriyle dikkat çeken kanal, son dönemlerde yaptığı çalışmalarla reyting listelerini altüst etmeyi başardı. Ancak, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi bu başarılı seriye dahil olamadı.
MAYIS'TA EKRANLARA VEDA EDECEK
Berat Özdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, Yusuf Esenkal’ın yapımcılığında, Uğur Uzunok, Hamza Akyıldız, Abdülhamit Işık ve Esma Koç’un senaryosuyla ekranlara taşındı. Ancak, yeterli reyting rakamlarına ulaşamadığı için TRT1, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisini 26 Mayıs tarihinde final yaparak ekranlardan kaldıracağını duyurdu.