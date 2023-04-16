TRT 1 o dizinin fişini çekti! İzleyenlere kötü haber: Artık yayınlanmayacak







MAYIS'TA EKRANLARA VEDA EDECEK











TRT1, son yıllarda yayınladığı dizi projeleriyle büyük başarı yakalayarak izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Komedi, aksiyon, dram ve gerilim gibi farklı türlerdeki dizileriyle dikkat çeken kanal, son dönemlerde yaptığı çalışmalarla reyting listelerini altüst etmeyi başardı. Ancak, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi bu başarılı seriye dahil olamadı.Dizi, Akdeniz’in Kılıcı projesinin devamı niteliğinde çekimleri gerçekleştirildikten sonra yayın hayatına başladı. Birkaç aydır ekranlarda olan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, ne yazık ki beklenen ilgiyi göremedi. Tüm uğraşlar ve çabalar sonuçsuz kalınca TRT1, dizi hakkında final kararı almak zorunda kaldı.Berat Özdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, Yusuf Esenkal’ın yapımcılığında, Uğur Uzunok, Hamza Akyıldız, Abdülhamit Işık ve Esma Koç’un senaryosuyla ekranlara taşındı. Ancak, yeterli reyting rakamlarına ulaşamadığı için TRT1, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisini 26 Mayıs tarihinde final yaparak ekranlardan kaldıracağını duyurdu.