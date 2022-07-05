Dizi
05 Temmuz 2022 - 23:25

TRT 1 Selma dizisi konusu ve oyuncuları

TRT 1 ekranlarına yeni bir dizi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu da hayli merak edilmekte. Selma dizisinin konusu nedir? Selma dizisinin oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar.

Dizi
05 Temmuz 2022 - 23:25
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TRT 1 Selma dizisi konusu ve oyuncuları
Türkiye'nin en çok izlenilen kanalı TRT 1 ekranlarında yepyeni bir dizi ekrana geliyor. TRT 1 ekranın yeni dizisi Selma, konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide birbirinden ünlü oyuncular yer almaktadır. Selam dizisinde Zeynep Çamcı, Olgun Toker başrolleri paylaşacak. Dizinin yapımcılığını TMC Film üstlenirken, senaryosunu Selin Tunç kaleme almaktadır. Komedi türünde ki dizi izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı.

Selma dizisi oyuncuları kimlerdir?

Zeynep Çamcı

zeynep çamcı

Selma dizisinde başrolü oynayacak olan Zeynep Çamcı, 11 Aralık 1986 yılında Muğla'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünü okumuştur. Recep İvedik 2 ve Recep İvedik 3 filmlerinde tanınmıştır. Daha sonra Leyla ile Mecnun, Emir'in Yolu, Seviyor Sevmiyor, Terapist dizilerinde rol alarak herkesin gönlünü çalmıştır. Başarılı ve güzel oyuncu 36 yaşındadır ve Serhat Bayram ile evlidir. 1.62 cm boya ve 55 kiloya sahiptir.

Olgun Toker

olgun toker

Selma dizisinde başrol olarak karşımıza çıkmaya hazırlanmaktadır. 12 Mart 1986 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. 36 yaşında olan yakışıklı oyuncu birçok projelerde yer almıştır. Hayat Şarkısı dizisi ile tanınan oyuncu daha sonra Son Yaz, Arıza, Annenin Sırrıdır Çocuk, Mezarlık dizilerinde rol almış ve takdirleri toplamıştır. 1.80 metre boya ve 77 kiloya sahiptir. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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