Halkın vergi parasıyla yayınlarını sürdüren RT, seçim döneminde iktidar yanlısı bir yayın politikasını savunarak sansasyon yarattı. Konuyla ilgili uluslararası dilekçe platformu change.org üzerinden de imza kampanyası açıldı. TRT'nin seçim kampanyasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a kampanya için 48 saat süre verilirken, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece 32 dakika süre verildiği konusuna dikat çekildi. Kampanya bildirisi, her iki aday için de eşit süre vermenin önemini vurguladı. Açıklamada, "Seçimin adil ve aynı zamanda özgür bir ortamda gerçekleşmesinin tek şartı sandıkların korunabilmesi ve güvenliği değildir." Adaylara eşit haklar verilmemesi durumu da demokrasiye gölge düşürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
SİYASET
22 Mayıs 2023 - 12:38
TRT, 41 günlük seçim sürecinde Erdoğan'a 48 saat, Kılıçdaroğlu'na 32 dakika ayırdı!
Seçim sürecinde TRT, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'a 48 saat, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu’na 32 dakika süre verdi. CHP'nin RTÜK üyesi olan Tuncay Keser, yaptığı açıklamada, "TRT sorumluluklarını yerine getirmedi, ancak fırsat eşitliği ilkesini de ihlal etti ve hükümet için bir propaganda üssü görevi görüyor."
SİYASET
22 Mayıs 2023 - 12:38