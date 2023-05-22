TRT, 41 günlük seçim sürecinde Erdoğan'a 48 saat, Kılıçdaroğlu'na 32 dakika ayırdı!













‘İLKELERİ ÇİĞNİYOR’

Halkın vergi parasıyla yayınlarını sürdüren RT, seçim döneminde iktidar yanlısı bir yayın politikasını savunarak sansasyon yarattı. Konuyla ilgili uluslararası dilekçe platformu change.org üzerinden de imza kampanyası açıldı. TRT'nin seçim kampanyasında Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a kampanya için 48 saat süre verilirken, Millet İttifakı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece 32 dakika süre verildiği konusuna dikat çekildi. Kampanya bildirisi, her iki aday için de eşit süre vermenin önemini vurguladı. Açıklamada, "Seçimin adil ve aynı zamanda özgür bir ortamda gerçekleşmesinin tek şartı sandıkların korunabilmesi ve güvenliği değildir." Adaylara eşit haklar verilmemesi durumu da demokrasiye gölge düşürmektedir." ifadeleri kullanıldı.CHP'nin RTÜK üyesi olan Tuncay Keser, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında TRT'nin tutumunu eleştirdi. YSK ve RTÜK'ün seçim döneminde yayınların adil ve fırsat eşitliğine saygılı olmasını sağlamak gibi görevi olduğunu vurgulayan Keser, "Bu konuda en büyük sorumluluk TRT'ye düşmektedir, çünkü bu kanal vatandaşın vergileriyle kamu kaynaklarının kullanılmasıyla faaliyet sürdürmektedir. TRT sorumluluklarını yerine getirmemekle birlikte fırsat eşitliği ilkesini de ihlal etmekte ve devletin propaganda aracı görevini üstlenmektedir." diye konuştu.