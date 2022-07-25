TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı

TRT Dijital çıkardığı dizilerin ardından yeni bir diziyi daha bünyelerine ekleyeceğini izleyiciyle paylaştı. Peki TRT Dijital'in yeni dizisi ne olacak? Dizi kaç bölüm olacak? TRT Dijital'in yeni dizisiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. TRT Dijital yeni dizi Akif, Hay Sultan, Mevlana, İbn-i Sina, Son Gün, Moden Doğu Masalları gibi dizilerin hazırlığında olan TRT Dijital'in bünyesinde yeni bir dizinin daha hazırlığı başladı. Tekden Film yapımcılığını, Kamil Aydın yönetmenliğini, Ozan Bodur ise yeni dizinin senaryosunu üstleniyor. Hazırlığı yapılan dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğu anlatılacak ve ismi Bir Fetih Ülküsü Kızılelma olacak. Dizinin ilk sezonunun 8 bölümden oluşması bekleniyor.