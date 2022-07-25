TRT Dijital çıkardığı dizilerin ardından yeni bir diziyi daha bünyelerine ekleyeceğini izleyiciyle paylaştı. Peki TRT Dijital'in yeni dizisi ne olacak? Dizi kaç bölüm olacak? TRT Dijital'in yeni dizisiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dizi
25 Temmuz 2022 - 16:15
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı
Son zamanlarda sık sık dizi hazırlığı yapan ve çoğu tarih ile ilgili olan TRT Dijital bünyesine yeni bir dizi daha ekleniyor. Peki yeni dizinin konusu nedir? Yeni dizi ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.
Dizi
25 Temmuz 2022 - 16:15