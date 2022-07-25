Dizi
25 Temmuz 2022 - 16:15

TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı

Son zamanlarda sık sık dizi hazırlığı yapan ve çoğu tarih ile ilgili olan TRT Dijital bünyesine yeni bir dizi daha ekleniyor. Peki yeni dizinin konusu nedir? Yeni dizi ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
25 Temmuz 2022 - 16:15
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TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı
TRT Dijital çıkardığı dizilerin ardından yeni bir diziyi daha bünyelerine ekleyeceğini izleyiciyle paylaştı. Peki TRT Dijital'in yeni dizisi ne olacak? Dizi kaç bölüm olacak? TRT Dijital'in yeni dizisiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT Dijital yeni dizi

Akif, Hay Sultan, Mevlana, İbn-i Sina, Son Gün, Moden Doğu Masalları gibi dizilerin hazırlığında olan TRT Dijital'in bünyesinde yeni bir dizinin daha hazırlığı başladı. Tekden Film yapımcılığını, Kamil Aydın yönetmenliğini, Ozan Bodur ise yeni dizinin senaryosunu üstleniyor. Hazırlığı yapılan dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğu anlatılacak ve ismi Bir Fetih Ülküsü Kızılelma olacak. Dizinin ilk sezonunun 8 bölümden oluşması bekleniyor.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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