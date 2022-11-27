KAMU PERSONELİ
27 Kasım 2022 - 06:57

TRT KPSS'siz personel alımını başlattı! 10 - 15 bin TL maaş ile başvurular açıldı

TRT çatısı altında çalışmak isteyenlerin beklediği haber geldi. TRT KPSS'siz personel alımı yapacak. İşte TRT personel alımına ilişkin detaylar.

KAMU PERSONELİ
27 Kasım 2022 - 06:57
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TRT KPSS'siz personel alımını başlattı! 10 - 15 bin TL maaş ile başvurular açıldı


Türkiye’nin ilk kanalı TRT’de çalışmak isteyen kişiler için kurumdan beklenen haber geldi. Daha önce TRT Yetenek ile yüzlerce kişinin KPSS şartı olmadan istihdam edildiği kurum, yine çok sayıda kişiyi bünyesine katmak için ilan açtı.

TRT tarafından yayımlanan ilanda İstanbul ve Ankara konumlarında çalışabilecek onlarca meslek grubu için alım yapılacak. Kadrolar İngilizce olarak açılırken TRT’de maaşların oldukça dolgun olduğu da biliniyor. Kurumda personeller genel olarak 10 – 15 bin lira arasında maaş alıyor. Sizlerde TRT’de çalışmak istiyorsanız aşağıda belirteceğimiz ilanlara göz atabilirsiniz.

TRT personel alımı yapacak!



Output Producer ( TRT World)

Strategy & Business Planning Expert

SAP ABAP Uzmanı

SAP BASIS Uzmanı

Digital Marketing Specialist

Kıdemli ERP Proje Yöneticisi

Deputy

Programme Editor (TRT World)

Programme Editor –( TRT World )

Senior Sports Producer - )TRT World )

Correspondent (TRT Arabi)

Presenter (TRT Arabi)

Senior Financial Analyst

Customer Service Representative (English and either Arabic, Urdu or Spanish)

Snr. Distribution & Partnerships Manager

Visual Brand Officer – English

Audience Engagement Producer - Spanish

Visual Brand Officer – Spanish

TRT personel alım şartları neler?

TRT’de çalışmak isteyen kişilerin şu şartları taşıyor olması gerekmektedir;

Hem yurt içi hem de yurt dışında çalışabilecek,

Takım çalışmasına uygun,

İletişim becerileri yüksek,

Etkin olarak Office programı kullanabilmek,

Bilgisayar donanımına ve MS işletim sistemine hakim,

Vardiya ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek gerekiyor.

TRT Personel alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Adayların kişisel gelişimleri ve yetkinliklerine göre alımlar gerçekleştirilmektedir. TRT çatısı altında çalışmak için ilk adımı atmak isteyenler kariyer.trt.net.tr adresine girerek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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