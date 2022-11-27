TRT KPSS'siz personel alımını başlattı! 10 - 15 bin TL maaş ile başvurular açıldı

Türkiye’nin ilk kanalı TRT’de çalışmak isteyen kişiler için kurumdan beklenen haber geldi. Daha önce TRT Yetenek ile yüzlerce kişinin KPSS şartı olmadan istihdam edildiği kurum, yine çok sayıda kişiyi bünyesine katmak için ilan açtı. TRT tarafından yayımlanan ilanda İstanbul ve Ankara konumlarında çalışabilecek onlarca meslek grubu için alım yapılacak. Kadrolar İngilizce olarak açılırken TRT’de maaşların oldukça dolgun olduğu da biliniyor. Kurumda personeller genel olarak 10 – 15 bin lira arasında maaş alıyor. Sizlerde TRT’de çalışmak istiyorsanız aşağıda belirteceğimiz ilanlara göz atabilirsiniz.
TRT personel alımı yapacak!
Output Producer ( TRT World) Strategy & Business Planning Expert SAP ABAP Uzmanı SAP BASIS Uzmanı Digital Marketing Specialist Kıdemli ERP Proje Yöneticisi Deputy Programme Editor (TRT World) Programme Editor –( TRT World ) Senior Sports Producer - )TRT World ) Correspondent (TRT Arabi) Presenter (TRT Arabi) Senior Financial Analyst Customer Service Representative (English and either Arabic, Urdu or Spanish) Snr. Distribution & Partnerships Manager Visual Brand Officer – English Audience Engagement Producer - Spanish Visual Brand Officer – Spanish