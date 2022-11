TRT KPSS'siz personel alımını başlattı! 10 - 15 bin TL maaş ile başvurular açıldı

TRT personel alımı yapacak!







TRT personel alım şartları neler?

Türkiye’nin ilk kanalı TRT’de çalışmak isteyen kişiler için kurumdan beklenen haber geldi. Daha önce TRT Yetenek ile yüzlerce kişinin KPSS şartı olmadan istihdam edildiği kurum, yine çok sayıda kişiyi bünyesine katmak için ilan açtı. TRT tarafından yayımlanan ilanda İstanbul ve Ankara konumlarında çalışabilecek onlarca meslek grubu için alım yapılacak. Kadrolar İngilizce olarak açılırken TRT’de maaşların oldukça dolgun olduğu da biliniyor. Kurumda personeller genel olarak 10 – 15 bin lira arasında maaş alıyor. Sizlerde TRT’de çalışmak istiyorsanız aşağıda belirteceğimiz ilanlara göz atabilirsiniz.Output Producer ( TRT World) Strategy & Business Planning Expert SAP ABAP Uzmanı SAP BASIS Uzmanı Digital Marketing Specialist Kıdemli ERP Proje Yöneticisi Deputy Programme Editor (TRT World) Programme Editor –( TRT World ) Senior Sports Producer - )TRT World ) Correspondent (TRT Arabi) Presenter (TRT Arabi) Senior Financial Analyst Customer Service Representative (English and either Arabic, Urdu or Spanish) Snr. Distribution & Partnerships Manager Visual Brand Officer – English Audience Engagement Producer - Spanish Visual Brand Officer – SpanishTRT’de çalışmak isteyen kişilerin şu şartları taşıyor olması gerekmektedir; Hem yurt içi hem de yurt dışında çalışabilecek, Takım çalışmasına uygun, İletişim becerileri yüksek, Etkin olarak Office programı kullanabilmek, Bilgisayar donanımına ve MS işletim sistemine hakim, Vardiya ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilmek gerekiyor. TRT Personel alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Adayların kişisel gelişimleri ve yetkinliklerine göre alımlar gerçekleştirilmektedir. TRT çatısı altında çalışmak için ilk adımı atmak isteyenler kariyer.trt.net.tr adresine girerek başvurularını gerçekleştirebilecekler.