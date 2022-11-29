MEDYA
29 Kasım 2022 - 18:58

TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu

TRT 1 kanalında yayınlanan bir dizi ekranlara veda ediyor. Henüz sezona yeni başlayan dizi için final kararı alındı. İşte ayrıntılar...

MEDYA
29 Kasım 2022 - 18:58
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TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu


TRT ekranlarının heyecanla izlenen yapımlarından biri olan dizi için final kararı alındı. Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte birçok dizi yayın hayatına başladı. Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı dizi için kanaldan final kararı çıktı.

O dizi ekranlara veda ediyor…

Yeni sezonda fazla sayıda dizi başladı. Bu diziler reyting sıralamalarında birbirleriyle yarışırken bazıları ekranlarda tutunamadı. Birçok dizi için peş peşe final kararı alınırken TRT’nin dizisi için de sonuç aynı oldu. Milyonlarca kişi tarafından izlenen diziler reyting sıralarında en alt sırada yer alında final kararı kaçınılmaz oldu.



Show TV ve ATV’den final haberleri gelirken TRT 1 kanalının bir yapımı için de yolun sonuna gelindi. Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi için karar alındı. Büyük umutlarla ekran serüvenine başlayan dizi son haftalarda reytinglerde en alt sıralarda yer aldı.

yürek çıkmazı

Reytinglerde beklentileri karşılayamayan dizinin başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. TRT 1 kanalının yeni sezon dizisi Yürek Çıkmazı’nın önümüzdeki haftalarda final yaparak ekranlara veda edeceği iddia ediliyor.

Kasım ayında yayın hayatına başlayan Yürek Çıkmazı dizisi, reytinglerde beklentilerin çok altında kaldığı için final yapacak. Dizinin sevenleri ise aldıkları haberi üzüntüyle karşıladı. Sevdikleri oyuncuları ekranlarda görmek isteyenler, sosyal medya hesapları üzerinden dizinin bitmesini istemediklerini belirten paylaşımlar yapıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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