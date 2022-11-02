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02 Kasım 2022 - 11:08

TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı o kitaptan uyarlanıyormuş! Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayan Yürek Çıkmazı dizisinin bir kitaptan uyarlandığı ortaya çıktı. İşte Yürek Çıkmazı dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu.

MEDYA
02 Kasım 2022 - 11:08
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TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı o kitaptan uyarlanıyormuş! Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu


TRT 1 ekranları yeni sezonda yeni dizilerle başlıyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dramatik hikayesiyle izleyicilerin ilgisini toplayan Yürek Çıkmazı dizisi, farklı konusuyla yeni sezonda fark yaratacak. Dizinin oyuncuları da ilk bölüm öncesinde TRT 1 ekranlarında canlı yayına çıkarak dizi hakkında bilgiler verdi.

Yürek Çıkmazı dizisinin konusu nedir?

Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara geldi. dramatik hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adam ile çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi veren bir kadının duygu dolu hikayesini anlatıyor. İlk tanıtımlarıyla izleyiciyi etkileyen dizi, sosyal medyada da oldukça ilgi görmüştü. Dizi genel itibarıyla eşi tarafından öldürülen Cennet’in ve çocuklarının hikayesini konu ediniyor.



Dizinin ilk bölümünün ardından oyuncu kadrosu ve dizinin uyarlama olup olmadığı merak edildi.

Yürek Çıkmazı dizisi, Atike Hınçlıer’in Yürek Çıkmazı adlı romanından ekranlara taşınıyor. Kitabın tanıtımında yer alan “ Allah’ım niçin böyle çileli bir hayatı bana reva gördün? “ sözleri dikkat çekiyor.

 Dizi hakkında konuşan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, “ Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak “ diyerek Yürek Çıkmazı’nı tanıttı.

yürek çıkmazı

İşte Trt 1 Yürek Çıkmazı oyuncuları

TRT 1 kanalında ilk bölümü yayınlanan Yürek Çıkmazı’nın oyuncu kadrosunda televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz birçok başarılı isim yer alıyor. Kadroda Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Cemal Toktaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan, Timur Ölkebaş, Mesut Akusta, Eylül Ersöz, Bihter Dinçel, Erhan Alpay, Güler Ökten, Alp Akar, Aydan Şener ve Dilara Aksüyek yer alıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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