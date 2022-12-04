MEDYA
04 Aralık 2022 - 07:32

TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisini o isim ipten alacak! Bomba isim kadroya katılıyor, final planı rafa kalktı

TRT 1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Reytinglerde düşüşe geçen dizisi o dev oyuncu kurtaracak.

MEDYA
04 Aralık 2022 - 07:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisini o isim ipten alacak! Bomba isim kadroya katılıyor, final planı rafa kalktı


TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmaz’ı dizisi her Salı akşamı ekranlara geliyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi için geçtiğimiz günlerde ‘final’ haberleri çıkmıştı. Dizinin Salı günü yayınlanan diğer diziler karşısında aşağıda kaldığı ve bu nedenle kanalın final kararı aldığı söylenmişti. Ancak açıklanan yeni bilgi ile final iddiaları yalan oldu.

Şansını dev oyuncu ile deneyecek

TRT’de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi reytinglerle savaşmaya devam ediyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz’un yer aldığı dizi, yayın hayatına yeni başlamasına rağmen henüz tam olarak izleyici kitlesini oluşturamadı.



Dizi için geçtiğimiz haftalarda final yapacağı iddia edilmişti. Ancak edinilen bilgiye göre, final yapması beklenen dizi kadrosunu güçlendirerek adeta ‘Oyun bitmedi’ diyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı dizisine sürpriz bir karakterle dahil olacak. Aile içi şiddetin gölgesinde yaşanan büyük bir dramı konu edinen diziye Mehmet Aslantuğ’un hangi bölümde ve hangi karakterle dahil olacağı henüz gizemini koruyor.

Rol aldığı her yapımda oyunculuğunun devliğini kanıtlayan Mehmet Aslantuğ’un Yürek Çıkmazı dizisini ipten alması ve reytinglerde başarıya ulaştırması bekleniyor. Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı’na ilerleyen bölümlerde dahil olacak.

Geçtiğimiz aylarda ilk bölümüyle ekran macerasını başlatan Yürek Çıkmazı dizisinin başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta yer alırken onlara Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer ve Erhan Alpay gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Camdaki Kız Uzan ailesinin hikayesi mi? Gülseren Budayıcıoğlu itiraf etti!
Camdaki Kız Uzan ailesinin hikayesi mi? Gülseren Budayıcıoğlu itiraf etti!
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Erdal Beşikçioğlu'ndan yıllar sonra Behzat Ç itirafı geldi: 5'nci yıldan sonra...
Son Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saray yavrusu evini görenler şaştı kaldı! Hem paraları hem zevkleri var: İlk kez kapılarını açtı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saray yavrusu evini görenler şaştı...
Sunuculuğu bırakan Hande Sarıoğlu doğal gaz kullanmıyormuş! Alev alev açıklaması yapan güzel bakın kışın nasıl ısınıyormuş!
Sunuculuğu bırakan Hande Sarıoğlu doğal gaz kullanmıyormuş! Alev...
Market fişinize bakın: Alışverişinizin 50 TL'si geri veriliyor! MoneyPay kampanyası ile harcamanın 50 TL'si iade
Market fişinize bakın: Alışverişinizin 50 TL'si geri veriliyor! MoneyPay...
Temassız ödeme yapanlara 200 TL hediye! İşbank üzerinden kampanyaya katılın: 200 TL'yi kapın!
Temassız ödeme yapanlara 200 TL hediye! İşbank üzerinden kampanyaya...
Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor
Banka hesabınıza bakın: Bakanlık 3 bin 340 lira yatırdı! Hemen çekilebiliyor
İslam Memiş müjdeyi verdi! Gram altın, Bitcoin'de yükseliş için o tarihi işaret etti
İslam Memiş müjdeyi verdi! Gram altın, Bitcoin'de yükseliş için...
4 büyük bankadan acil para ihtiyacı olanlara müjde! Faizler sıfıra kadar düşürüldü: 100 bin TL hemen anında hesaplarda
4 büyük bankadan acil para ihtiyacı olanlara müjde! Faizler sıfıra...
GQ gecesi ile ilgili tepkiler büyüyor
GQ gecesi ile ilgili tepkiler büyüyor
Instagram'ın görünmez kullanıcısı olmaya hazır mısınız? Bu uygulama sayesinde gizli hesaplara kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz
Instagram'ın görünmez kullanıcısı olmaya hazır mısınız? Bu uygulama...
Tarım Kredi indirimleri için son çağrılar! Bu fiyatlar daha önce görülmedi! İndirimleri yakalayamayanlar çok üzülecek
Tarım Kredi indirimleri için son çağrılar! Bu fiyatlar daha önce...
Bakan Özer müjdeyi verdi! Öğrenci ve veliler bu habere çok sevinecek! Karar yazılı olarak açıklandı
Bakan Özer müjdeyi verdi! Öğrenci ve veliler bu habere çok sevinecek!...
Cesur pozlarıyla büyüleyen Ayça Ayşin Turan, şimdide dekoltesini göbeğine kadar açtı!
Cesur pozlarıyla büyüleyen Ayça Ayşin Turan, şimdide dekoltesini...
Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..
Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim...
Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler
Eski eşten Mustafa Sandal için sert sözler
Kasım ayının en çok satılan araba markaları açıklandı
Kasım ayının en çok satılan araba markaları açıklandı