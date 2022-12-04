TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisini o isim ipten alacak! Bomba isim kadroya katılıyor, final planı rafa kalktı







Şansını dev oyuncu ile deneyecek







TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmaz’ı dizisi her Salı akşamı ekranlara geliyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi için geçtiğimiz günlerde ‘final’ haberleri çıkmıştı. Dizinin Salı günü yayınlanan diğer diziler karşısında aşağıda kaldığı ve bu nedenle kanalın final kararı aldığı söylenmişti. Ancak açıklanan yeni bilgi ile final iddiaları yalan oldu.TRT’de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi reytinglerle savaşmaya devam ediyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz’un yer aldığı dizi, yayın hayatına yeni başlamasına rağmen henüz tam olarak izleyici kitlesini oluşturamadı.Dizi için geçtiğimiz haftalarda final yapacağı iddia edilmişti. Ancak edinilen bilgiye göre, final yapması beklenen dizi kadrosunu güçlendirerek adeta ‘Oyun bitmedi’ diyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı dizisine sürpriz bir karakterle dahil olacak. Aile içi şiddetin gölgesinde yaşanan büyük bir dramı konu edinen diziye Mehmet Aslantuğ’un hangi bölümde ve hangi karakterle dahil olacağı henüz gizemini koruyor. Rol aldığı her yapımda oyunculuğunun devliğini kanıtlayan Mehmet Aslantuğ’un Yürek Çıkmazı dizisini ipten alması ve reytinglerde başarıya ulaştırması bekleniyor. Mehmet Aslantuğ Yürek Çıkmazı’na ilerleyen bölümlerde dahil olacak. Geçtiğimiz aylarda ilk bölümüyle ekran macerasını başlatan Yürek Çıkmazı dizisinin başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta yer alırken onlara Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer ve Erhan Alpay gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor.