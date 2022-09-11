MEDYA
11 Eylül 2022 - 00:16

TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan yapım

TRT ekranlarında 23 Eylül 2022’de küçük izleyicilerle buluşturulacak olan "Tay" filmi, merakla beklenmeye başladı. Çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasının hedeflendişği filmin konusu merak edilirken ne anlattığı araştırılmaya başlandı. İşte, TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan "Tay" filmi hakkında detaylar..

MEDYA
11 Eylül 2022 - 00:16
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TRT Tay filmi konusu nedir, ne anlatıyor? TRT'den Hicret yolculuğunu anlatan yapım


TRT'nin ortak yapımcılığını üstlendiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Tay' seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Animasyon türü olarak ekranlara gelecek olan yapım Hz., Muhammed'in İslam tarihinde bir dönüm noktası olan 'Hicret' yolculuğunun anılarıyla heyecan verici bir hikaye anlatıyor.

23 Eylül 2022'de vizyona girecek olan Tay filmi, Hicret Yolculuğunu konu olarak ele alıyor ve animasyon türü olarak hazırlanan sinema filmi ile çocuklarda fedakar olma, umut ve sevgi gibi kavramlarda pekiştirme, peygamber sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.



TRT Tay filmi konusu

TRT Tay filmi konusu

Tay filinde Filmde, annesini bulmak isteyen safkan tay Riyah’ın, peşinde olan hırsızlardan kaçtığı sırada karşısına çıkan ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru olan yolculuğun hikayesi ele alınıyor. Heyecan ve maceralarla dolu olarak geçen çöl yolculuğu, Hicretleri süresinde Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir’i sürekli takip eden Jabal’ın geçmişteki anılarını yenide hatırlamasıyla bambaşka bir hikayeye doğru evriliyor.

TRT Tay filmi konusu

Filmin yönetmen koltuğuundaki görevi TRT Çocuk’un çevreci kahramanı olarak bilinen “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” üstlenirken yapımcılığını ise Nurullah Yenihan üstlenmiştir. Senaryosunun Betül Yağsağan Birgören'in kaleminden çıktığı filmin yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstlenmiştir. Duygu dolu hikaye ile beyaz perdede gösterime girmeye hazırlanan filmin müziklerini ise Burak Çambel yaptı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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