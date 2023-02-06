KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 09:00

TRT yüksek maaşla çalışmak isteyenlere fırsat: Bu branşlarda çalışacak kişiler aranıyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 38 farklı alanda işe alım yapacak. İşe alım ile ilgili detaylar, başvuru şartları, başvuruların nasıl yapılacağı gibi konular merak konusu oldu. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 09:00
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TRT yüksek maaşla çalışmak isteyenlere fırsat: Bu branşlarda çalışacak kişiler aranıyor
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 2023 yılında 38 farklı alanda yabancı personel alımı için ilanlar yayımladı. 

2023 YILINDA TRT PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI: BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2023 yılı personel alımı konusunda önemli bir başvuru ilanı yayımladı. TRT, farklı kadrolarda, Türkçe ve İngilizce kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılmasını öngördü. Bu alanda çalışmak isteyenlerin ilk başvurularını TRT tarafından yayımlanan ilanlardan yapmaları gerekiyor. 



 

TRT

 

38 FARKLI ALANDA PERSONEL ALINACAK!

TRT, 38 farklı alanda personel alımı yapacak. Adayların başvurularını yapabilmeleri için çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, TRT personel alımlarında adayların lise, ön lisans veya üniversite mezunu olmaları, tercihen İngilizce bilmeleri, idari işler konusunda tecrübeli olmaları, sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü olmaları, ekip çalışmasına yatkın olmaları, MS Office programlarına hakim olmaları, kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincine sahip olmaları, iş süreçlerinin takibi ve tamamlanmasında dakik ve titiz olmaları gerekmektedir. 

 

ELEKTRONİK ORTAMDAN BAŞVURULACAK!

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan TRT personel alımlarında başvurular, ilanların yayım tarihi ile başlamış olup, son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvurular, https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adres üzerinden oluşturulacak üyelik üzerinden gerçekleştirilecektir. 2023 yılı Ocak ayı itibari ile yayımlanan TRT personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelikle ilanlara uymalı ve nitelikleri sağlamalıdır. TRT, Türkiye'de önemli rol oynayan bir kuruluş olduğu için personel alımı için başvurular çok yoğun olabilir. Bu sebeple, başvurularınızı erkenden yapmayı unutmayın.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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