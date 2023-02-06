Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 2023 yılında 38 farklı alanda yabancı personel alımı için ilanlar yayımladı.
KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 09:00
TRT yüksek maaşla çalışmak isteyenlere fırsat: Bu branşlarda çalışacak kişiler aranıyor
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 38 farklı alanda işe alım yapacak. İşe alım ile ilgili detaylar, başvuru şartları, başvuruların nasıl yapılacağı gibi konular merak konusu oldu. İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
06 Şubat 2023 - 09:00
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2023 YILINDA TRT PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI: BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2023 yılı personel alımı konusunda önemli bir başvuru ilanı yayımladı. TRT, farklı kadrolarda, Türkçe ve İngilizce kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılmasını öngördü. Bu alanda çalışmak isteyenlerin ilk başvurularını TRT tarafından yayımlanan ilanlardan yapmaları gerekiyor. TRT, 38 farklı alanda personel alımı yapacak. Adayların başvurularını yapabilmeleri için çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, TRT personel alımlarında adayların lise, ön lisans veya üniversite mezunu olmaları, tercihen İngilizce bilmeleri, idari işler konusunda tecrübeli olmaları, sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü olmaları, ekip çalışmasına yatkın olmaları, MS Office programlarına hakim olmaları, kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincine sahip olmaları, iş süreçlerinin takibi ve tamamlanmasında dakik ve titiz olmaları gerekmektedir.
2023 YILINDA TRT PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI: BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2023 yılı personel alımı konusunda önemli bir başvuru ilanı yayımladı. TRT, farklı kadrolarda, Türkçe ve İngilizce kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılmasını öngördü. Bu alanda çalışmak isteyenlerin ilk başvurularını TRT tarafından yayımlanan ilanlardan yapmaları gerekiyor. TRT, 38 farklı alanda personel alımı yapacak. Adayların başvurularını yapabilmeleri için çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, TRT personel alımlarında adayların lise, ön lisans veya üniversite mezunu olmaları, tercihen İngilizce bilmeleri, idari işler konusunda tecrübeli olmaları, sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü olmaları, ekip çalışmasına yatkın olmaları, MS Office programlarına hakim olmaları, kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincine sahip olmaları, iş süreçlerinin takibi ve tamamlanmasında dakik ve titiz olmaları gerekmektedir.
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