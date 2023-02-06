TRT yüksek maaşla çalışmak isteyenlere fırsat: Bu branşlarda çalışacak kişiler aranıyor







2023 YILINDA TRT PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI: BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2023 yılı personel alımı konusunda önemli bir başvuru ilanı yayımladı. TRT, farklı kadrolarda, Türkçe ve İngilizce kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılmasını öngördü. Bu alanda çalışmak isteyenlerin ilk başvurularını TRT tarafından yayımlanan ilanlardan yapmaları gerekiyor.





38 FARKLI ALANDA PERSONEL ALINACAK!

ELEKTRONİK ORTAMDAN BAŞVURULACAK!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 2023 yılında 38 farklı alanda yabancı personel alımı için ilanlar yayımladı.TRT, 38 farklı alanda personel alımı yapacak. Adayların başvurularını yapabilmeleri için çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Aynı zamanda, TRT personel alımlarında adayların lise, ön lisans veya üniversite mezunu olmaları, tercihen İngilizce bilmeleri, idari işler konusunda tecrübeli olmaları, sözlü ve yazılı iletişim becerisi güçlü olmaları, ekip çalışmasına yatkın olmaları, MS Office programlarına hakim olmaları, kurumsal aidiyet ve sorumluluk bilincine sahip olmaları, iş süreçlerinin takibi ve tamamlanmasında dakik ve titiz olmaları gerekmektedir.Elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan TRT personel alımlarında başvurular, ilanların yayım tarihi ile başlamış olup, son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvurular, https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adres üzerinden oluşturulacak üyelik üzerinden gerçekleştirilecektir. 2023 yılı Ocak ayı itibari ile yayımlanan TRT personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelikle ilanlara uymalı ve nitelikleri sağlamalıdır. TRT, Türkiye'de önemli rol oynayan bir kuruluş olduğu için personel alımı için başvurular çok yoğun olabilir. Bu sebeple, başvurularınızı erkenden yapmayı unutmayın.