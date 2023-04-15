Dizi
15 Nisan 2023 - 11:38

TRT1 ekranlarından beklenmeyen veda! Gözler Teşkilat'a çevrildi final duyurusu geldi

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Teşkilat'ın final yapacağı konuşulurken son gelişmeler izleyici tarafından merak konusu oldu. Soluk soluğa izlenen Teşkilat'an final açıklaması geldi.

Dizi
15 Nisan 2023 - 11:38
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TRT1 ekranlarından beklenmeyen veda! Gözler Teşkilat'a çevrildi final duyurusu geldi


Her hafta Pazar günleri ekranlarda yer alan Teşkilat dizisi izleyicinin dikkatini çekerken final yapacağına dair iddiaları gündeme geldi. Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat ne zaman bitiyor? soruları merak uyandırdı. TRT1 dizisinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu.

İKİ RAKİPTEN BİRİSİNE VEDA EDİLDİ

Her hafta Pazar günleri ekranlarda olan Yargı ve Teşkilat dizileri kıyasıya rekabet halinde olurken bu yarış sona erdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden final kararı geldi.



Teşkilat final

TEŞKİLAT BİTİYOR MU?

Teşkilat dizisinin final yapmayacağı devam edeceği yönünde bilgiler yer alırken gelecek sezonda ekranlarda olması bekleniyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat Haziran ayında sezon finali yaparak kısa bir süre ekranlara ara veriyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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