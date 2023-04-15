Her hafta Pazar günleri ekranlarda yer alan Teşkilat dizisi izleyicinin dikkatini çekerken final yapacağına dair iddiaları gündeme geldi. Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat ne zaman bitiyor? soruları merak uyandırdı. TRT1 dizisinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu.
Dizi
15 Nisan 2023 - 11:38
TRT1 ekranlarından beklenmeyen veda! Gözler Teşkilat'a çevrildi final duyurusu geldi
TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Teşkilat'ın final yapacağı konuşulurken son gelişmeler izleyici tarafından merak konusu oldu. Soluk soluğa izlenen Teşkilat'an final açıklaması geldi.
Dizi
15 Nisan 2023 - 11:38