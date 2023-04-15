TRT1 ekranlarından beklenmeyen veda! Gözler Teşkilat'a çevrildi final duyurusu geldi







İKİ RAKİPTEN BİRİSİNE VEDA EDİLDİ







TEŞKİLAT BİTİYOR MU?

Her hafta Pazar günleri ekranlarda yer alan Teşkilat dizisi izleyicinin dikkatini çekerken final yapacağına dair iddiaları gündeme geldi. Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat ne zaman bitiyor? soruları merak uyandırdı. TRT1 dizisinin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu.Her hafta Pazar günleri ekranlarda olan Yargı ve Teşkilat dizileri kıyasıya rekabet halinde olurken bu yarış sona erdi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden final kararı geldi.Teşkilat dizisinin final yapmayacağı devam edeceği yönünde bilgiler yer alırken gelecek sezonda ekranlarda olması bekleniyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat Haziran ayında sezon finali yaparak kısa bir süre ekranlara ara veriyor.