TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 21:05

TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarını yayınlayacak olan TRT için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Dünya Kupası maçları nasıl ve nerede izlenir? İşte Dünya Kupası frekans güncellemesi ile ilgili TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncellenmeleri. İşte detaylar.

TEKNOLOJİ
19 Kasım 2022 - 21:05
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TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri


Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarını yayınlayacak olan TRT için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Futbolseverlerin sevinçle beklediği turnuvanın tüm maçlarının daha önce bu turnuvanın maçlarını yayınlayan TRT'de olacağı bilgisi verildi.



DÜNYA KUPASI

TRT'DE DÜNYA KUPASI MAÇLARI FREKANS GÜNCELLENMESİ

TRT, yarından itibaren 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlayacak. Bir numaralı futbol organizasyonu Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanallarında TRT dijital platformunda izlenebilecek.

TRT'DEN KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Duyuruda Türksat frekansında TRT HD Türkiye yayını paylaşıldı.

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4"

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası grup kurası ile maç tarihleri ​​belli oldu. Dünya Kupası maçları 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında oynanacak. 20 Kasım - 2 Aralık 2022 arasındaki grup maçlarının ardından 18 Aralık 2022'de eleme maçları oynanacak.

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Açılış maçı, 20 Kasım Pazar günü Katar ve Ekvador ile oynanacak.

2022 DÜNYA KUPASI TARİHLERİ

Katar - Ekvador: 20.11.2022 saat 19:00

İngiltere-İran: 21.11.2022 saat 16:00

Senegal-Hollanda: 21.11.2022 saat 19:00

ABD-Galler: 21.11.2022 saat 22:00

Arjantin-Suudi Arabistan: 22.11.2022 saat 13:00

Danimarka-Tunus: 22.11.2022 saat 16:00

Meksika-Polonya: 22.11.2022 saat 19:00

Fransa-Avustralya: 22.11.2022 saat 22:00

Fars-Hırvatistan: 23.11.2022 saat 13:00

Almanya-Japonya: 23.11.2022 saat 16:00

İspanya- Kosta Rika: 23.11.2022 saat 19:00

Belçika-Kanada: 23.11.2022 saat 22:00

İsviçre- Kamerun: 24.11.2022 saat 13:00

Uruguay-Güney Kore: 24.11.2022 saat 16:00

Portekiz-Gana: 24.11.2022 saat 19:00

Brezilya-Sırbistan: 24.11.2022 saat 22:00

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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