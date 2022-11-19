TRT1, TRT Spor, TRT 4K frekans güncelleme bilgileri













TRT'DE DÜNYA KUPASI MAÇLARI FREKANS GÜNCELLENMESİ

TRT'DEN KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 DÜNYA KUPASI TARİHLERİ

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarını yayınlayacak olan TRT için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Futbolseverlerin sevinçle beklediği turnuvanın tüm maçlarının daha önce bu turnuvanın maçlarını yayınlayan TRT'de olacağı bilgisi verildi.TRT, yarından itibaren 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını canlı yayınlayacak. Bir numaralı futbol organizasyonu Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanallarında TRT dijital platformunda izlenebilecek.TRT, Dünya Kupası maçlarının Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu. Duyuruda Türksat frekansında TRT HD Türkiye yayını paylaşıldı. Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4"Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası grup kurası ile maç tarihleri ​​belli oldu. Dünya Kupası maçları 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında oynanacak. 20 Kasım - 2 Aralık 2022 arasındaki grup maçlarının ardından 18 Aralık 2022'de eleme maçları oynanacak.Açılış maçı, 20 Kasım Pazar günü Katar ve Ekvador ile oynanacak.Katar - Ekvador: 20.11.2022 saat 19:00 İngiltere-İran: 21.11.2022 saat 16:00 Senegal-Hollanda: 21.11.2022 saat 19:00 ABD-Galler: 21.11.2022 saat 22:00 Arjantin-Suudi Arabistan: 22.11.2022 saat 13:00 Danimarka-Tunus: 22.11.2022 saat 16:00 Meksika-Polonya: 22.11.2022 saat 19:00 Fransa-Avustralya: 22.11.2022 saat 22:00 Fars-Hırvatistan: 23.11.2022 saat 13:00 Almanya-Japonya: 23.11.2022 saat 16:00 İspanya- Kosta Rika: 23.11.2022 saat 19:00 Belçika-Kanada: 23.11.2022 saat 22:00 İsviçre- Kamerun: 24.11.2022 saat 13:00 Uruguay-Güney Kore: 24.11.2022 saat 16:00 Portekiz-Gana: 24.11.2022 saat 19:00 Brezilya-Sırbistan: 24.11.2022 saat 22:00A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana