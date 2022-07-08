Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağı haberini duyurdu. Bu haber ile spor dünyasında etki yaratırken TRT Spor 'un logo kullanımı spor severler tarafından merak edildi. Vatandaş olayın perde arkasını merak etmektedir.
SPOR
08 Temmuz 2022 - 20:08
TRTSpor neden boykot ediliyor? Fenerbahçe yıldızsız logo olayı
TRT Spor, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu paylaşmayınca olanlar oldu. Büyük tepki toplayan TRT Spor sosyal medyadan boykot ediliyor. TRT Spor açıklama yapmazken Fenerbahçe taraftarları TRT Spor' u kınadı. İşte ayrıntılar.
SPOR
08 Temmuz 2022 - 20:08