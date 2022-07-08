SPOR
08 Temmuz 2022 - 20:08

TRTSpor neden boykot ediliyor? Fenerbahçe yıldızsız logo olayı

TRT Spor, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunu paylaşmayınca olanlar oldu. Büyük tepki toplayan TRT Spor sosyal medyadan boykot ediliyor. TRT Spor açıklama yapmazken Fenerbahçe taraftarları TRT Spor' u kınadı. İşte ayrıntılar.

SPOR
08 Temmuz 2022 - 20:08
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TRTSpor neden boykot ediliyor? Fenerbahçe yıldızsız logo olayı


Fenerbahçe 5 yıldızlı logo kullanacağı haberini duyurdu. Bu haber ile spor dünyasında etki yaratırken TRT Spor 'un logo kullanımı spor severler tarafından merak edildi. Vatandaş olayın perde arkasını merak etmektedir.

TRT Spor Fenerbahçe'nin logosunu yayınlamadı

Fenerbahçe logoyu değiştirdi ve 5 yıldızlı logo kullanımına başladı. TRT Spor ise Fenerbahçe'nin logosunu amblem ve 5 yıldız olmadan sadece yazı şeklinde ekrana verince olaylar karıştı. Bu görüntüler ile TRT Spor sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı. Olay sonrası TRT Spor boykot edildi.

İşte o görüntüler

trt spor boykot edildi



EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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