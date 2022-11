Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı davasında ifade verecek!

"TRUMP'IN DAVRANIŞLARINDAN SORUMLU TUTULMASINI İSTİYORUZ"

TRUMP TARAFI NE DİYOR?

Elle dergisinde bir dsüre köşe yazarlığı yapan Amerikalı yazar E. Jean Carroll, eski Başkan Donald Trump'ın 1995 yılında lüks bir New York mağazasının soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Bugün 78 yaşında olan Carroll, 2019 yılında Trump’ın hakkındaki iddiaları yalanlamasının 5 ay sonrasında Manhattan federal mahkemesinde dava açmıştı. Trump'ın o dönemlerde iddiaları sürekli reddettiği ve Carroll için de "benim tipim değil" şeklinde konuştuğu söyleniyordu.ABD'li yazar E. Jean Carroll, tecavüzle suçladığı eski Başkan Donald Trump'a dün New York eyaletinde yürürlüğe giren yeni yasalar uyarınca yeniden tecavüz davası açtı.Yeni yasalar, tecavüz mağdurlarının olay meydana geldikten yıllar sonra bile eyalette dava açmasına izin veriyor. Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan, Trump'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını istediğini söyledi.Yazar E. Jean Carroll, başına gelen olayı anlatırken Trump'a dükkanda hediyeleri seçmesinde yardım ettiğini ve Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Başına gelen olayın önce arkadaşlarına anlattığını belirten Carroll, bazılarının polise gitmesi gerektiğini söylediğini bazı arkadaşlarının da olayı unutarak susmasının daha yararlı olacağını söylediğini belirtti. Carroll ayrıca, Trump'ın 200 avukatının olduğunu söyleyen bir arkadaşınının da 'Bunlar seni gömer' dediğini anlattı.Bu arada Donald Trump, Carroll'ın 2019'da kendisine yönelttiği tecavüz iddialarını reddetti. Dönemin ABD Başkanı olan Trump, Carroll'ı tanımadığını söyleyerek, "İddiaları bir aldatmaca. Zaten benim tipim değil" diyerek yazar Carroll'u bu iddialarını geri almaya çağırdı. Trump konuyla ilgili başka bir açıklama yapmazken bu davadaki ilk duruşma 6 Şubat'ta görülecek. Yazar E. Gene Carroll'a tecavüz ettiğini inkar eden eski Başkan Donald Trump, bugün New York'ta Carroll'a açılan hakaret davasında bugün ifade verecek.