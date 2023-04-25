DÜNYA
25 Nisan 2023 - 12:02

Trump hakkında bir tecavüz suçlaması daha!

Eski Başkan Donald Trump, yaklaşık otuz yıl önce bir köşe yazarına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

DÜNYA
25 Nisan 2023 - 12:02
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Trump hakkında bir tecavüz suçlaması daha!


    Donald Trump, E Jean Carroll'un kendisine Manhattan'daki bir mağazada saldırdığı yönündeki suçlamasını reddederek tecavüz iddiasını uydurduğunu söyledi. 

Sudan



     Bu bir ceza davası olmasa da, Trump için sonuçlar yine de ciddi olabilir. Carroll davayı kazanırsa, bu tür iki düzineden fazla iddiaya konu olan eski başkan ilk kez bir cinsel saldırıdan yasal olarak sorumlu bulunacak.

Trump

    Trump, bir yetişkin sinema oyuncusuna sus payı ödemesi nedeniyle iki düzineden fazla ağır suç ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası isyanındaki iddia edilen rolüne ilişkin soruşturma da dahil olmak üzere bir dizi başka yasal sorunla karşı karşıya.

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