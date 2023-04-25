Trump hakkında bir tecavüz suçlaması daha!













Donald Trump, E Jean Carroll'un kendisine Manhattan'daki bir mağazada saldırdığı yönündeki suçlamasını reddederek tecavüz iddiasını uydurduğunu söyledi.Bu bir ceza davası olmasa da, Trump için sonuçlar yine de ciddi olabilir. Carroll davayı kazanırsa, bu tür iki düzineden fazla iddiaya konu olan eski başkan ilk kez bir cinsel saldırıdan yasal olarak sorumlu bulunacak.Trump, bir yetişkin sinema oyuncusuna sus payı ödemesi nedeniyle iki düzineden fazla ağır suç ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası isyanındaki iddia edilen rolüne ilişkin soruşturma da dahil olmak üzere bir dizi başka yasal sorunla karşı karşıya.