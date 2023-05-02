DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 04:11

Trump'ın kitabı bestseller oldu

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın son yazdığı ‘Trump’a mektuplar’ ön siparişlerde Amazon’un bestseller listesine girdi

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 04:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Trump’ın kitabı bestseller oldu


99 dolara satışa çıkan anı kitabında Kraliçe 2. Elizabeth, Kral Charles ve Michael Jackson Dahil bir çok ünlünün el yazması mektupları var.

Mektup



Kitabın Trump ile ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasında özel yazışmaların bir bölümü olduğu açıklandı. Kitabında bu bölümünde çarpıcı detaylar ve Notlar bulunuyor. Kitabı basan yayınevi hiçbir kitabın ‘Trump’a mektuplar’ kadar tarihe bakış açısı sunamayacağını belirtti.

  Yayınevinin kendine ait sipariş sitesinde Trump’ın son kitabının imzalı bir versiyonu 399 dolar gibi fiyatta satışa koyuldu.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ