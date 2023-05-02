Trump’ın kitabı bestseller oldu













99 dolara satışa çıkan anı kitabında Kraliçe 2. Elizabeth, Kral Charles ve Michael Jackson Dahil bir çok ünlünün el yazması mektupları var.Kitabın Trump ile ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasında özel yazışmaların bir bölümü olduğu açıklandı. Kitabında bu bölümünde çarpıcı detaylar ve Notlar bulunuyor. Kitabı basan yayınevi hiçbir kitabın ‘Trump’a mektuplar’ kadar tarihe bakış açısı sunamayacağını belirtti. Yayınevinin kendine ait sipariş sitesinde Trump’ın son kitabının imzalı bir versiyonu 399 dolar gibi fiyatta satışa koyuldu.