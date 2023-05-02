Trump'ın yanlış yargılanma talebi reddedildi













Yazar Jean Carroll, 1990'ların ortalarında Manhattan'daki bir alışveriş merkezinde kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek ABD eski başkanı Donald Trump'a dava açtı. Trump, suçlamayı 'kurgu' olarak nitelendirerek reddetti.Duruşma geçen hafta New York City'deki bir federal mahkemede başladı. Yanlış yargılama, Bayan Carroll ifadesine devam etmeden birkaç dakika önce reddedildi. Trump'ın avukatı Joe Tacopina, bu hafta başlarında New York Şehri federal mahkemesine sunulan 18 sayfalık bir mektupta, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'ı davada 'yaygın, haksız ve önyargılı' kararlar vermekle suçladı.