Trump'tan Biden taklidi













Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde ise seçimlerde aday olacağını açıklayan Joe Biden vardı. Trump, mitingte Biden'ın yolunu şaşırdığı anları taklit etti. Biden'in "nereye gideceğim ben, buradan çıkmam gerekiyor. Tamam bu tarafa doğru." sözleri ile sahnede ne yapacağını şaşırdığı anları bire bir taklit etti.Trump'ın Biden takliti kısa süre içerisinde sosyal medya uygulamalarında en çok izlenenler arasına girdi. Eski başkan Trump, artık bıden için 'sahtekar' diyeceğini de söyledi. ABD'de seçimlerle ilgili bir başka tartışma ise Biden'ın yaşı... Beyaz Saray'da gazeteciler 80 yaşına giren Biden'ın yaşı üzerinden yapılan eleştirileri gündeme getirdiler. Biden, yaşının aklına bile gelmediğini, kendini o yaşta hissetmediğini, adaylık kararını çok düşündüğünü ve şu anda kendini iyi hissettiğini ifade etti. Biden, Trump'ın ABD demokrasisi için büyük bir tehlike olduğunu da iddia etti.