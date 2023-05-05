DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 03:13

Trump'tan İngiltere'de çarpıcı açıklamalar!

2024 seçimlerinde yeniden başkanlığa aday plan Donald Trump, İngiltere'de Nijel Faraj'a konuştu.

DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 03:13
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Trump'tan İngiltere’de çarpıcı açıklamalar!


    Konuşmasında, başkan olsaydı savaşı bir günde bitireceğini ve bu işi 24 saat içinde tamamlayabileceğini söyledi... Zelenski ve Putin'i tanıdığını söyleyen Trump, bu işi bitirmenin kendisi için kolay olacağını belirtti. 

Eski



   Trump, dış politika üzerinden Biden'a sert tepki gösterdi. Putin ile konuştuğunda asla Ukrayna'ya giremeyeceğini söylediğini ama Biden'ın Çin lideri ile Tayvan hakkında bile konuşamadığını söyledi. İran ile de bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu ancak şimdi her şeyin kontrolden çıktığını ifade etti.

Eski

    Eski başkan doların gücünü yitirdiğini de öne sürdü. Trump, dünya genelinde doların hakimiyetinin bitmek üzere olduğunu ve dolar gücünü kaybettiklerinde tamamen yenileceklerini vurguladı. İngiliz televizyonuna konuşan Trump, kraliyetteki tartışmalara ilişkin de konuştu. Prens Harry'nin taç giyme törenine davet edilmesine şaşırdığını belirten Trump, "yazdığı kitap korkunçtu." dedi.

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