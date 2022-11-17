SİYASET
17 Kasım 2022 - 16:00

Trump yeniden barış, güvenlik ve sevgi getirecek

Melania Trump eşinin Beyaz Saray'a dönüşünün 'sevgi, barış ve güvenlik' dönemi olacağını söyledi. Yakın zamanda yeniden başkanlık için aday olduğunu açıklayan Donald Trump'un eşi Melania Trump eşi için destekleyici açıklamalarda bulundu.

SİYASET
17 Kasım 2022 - 16:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Trump yeniden barış, güvenlik ve sevgi getirecek


Melania Trump eşinin Beyaz Saray'a dönüşünün 'sevgi, barış ve güvenlik' dönemi olacağını söyledi. 

Yakın zamanda yeniden başkanlık için aday olduğunu açıklayan Donald Trump'un eşi Melania Trump eşi için destekleyici açıklamalarda bulundu.



Eski first lady Melania Trump, eşinin 2024'te başkanlık koltuğuna oturmak için en doğru aday olduğunu vurgulayarak eşine tam destekte bulunduğunu ifade etti. Donald Trump'un yeniden Beyaz Saray'a dönüşünün ülkede "başarı ve refaha" yol açacağını öne sürdü.

eşim yeniden güvenlik ve barış getirecek

Seçilememesi sonrasında ülkede bazı olaylar da meydana gelmişti

İkinci kez gerçekleştirdiği adaylığı sonrası, seçimi Joe Biden'a kaybeden ve sonrasında uzunca bir süre sonuca olan itirazlarıyla gündemden düşmeyen eski başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a ikinci kez dönmek için kampanyasını başlattı.

Donald Trump'un yeniden başkan seçilip seçilemeyeceği ise halen merak konusu.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!
6'lı masanın merakla beklenen geçiş süreci ortak yönetim planı ortaya çıktı!
Rusya-Ukrayna arasındaki Tahıl Anlaşması uzadı
Rusya-Ukrayna arasındaki Tahıl Anlaşması uzadı
Kuzey Kore'den ABD'ye füze tehdidi
Kuzey Kore'den ABD'ye füze tehdidi
Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi
Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya yanıt geldi
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı: Sendika başkanları altılı masa tarafından dinlenecek
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı: Sendika başkanları altılı masa tarafından dinlenecek
İYİ Partili Ünzile Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü! Giresun yayaları hakkında konuşan Yüksel sözleriyle ahkam kesti
İYİ Partili Ünzile Yüksel açtı ağzını yumdu gözünü! Giresun yayaları hakkında konuşan Yüksel sözleriyle ahkam kesti
Son Haberler
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı
TBT ne demek? TBT sözlük anlamı ve açılımı
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek ilçeler
İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler ve depremden en az etkilenecek...
Nazar duası! Göz değmesi ve nazardan kurtulmak için okunacak dualar
Nazar duası! Göz değmesi ve nazardan kurtulmak için okunacak dualar
Maviler'de devrim hazırlığı
Maviler'de devrim hazırlığı
Kırmızı Şeytanlar onun peşinde
Kırmızı Şeytanlar onun peşinde
Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası D grubu maçları ve fikstür
Dünya Kupası D Grubu takımları belli oldu mu? 2022 Dünya Kupası...
Guardiola'yı red etti
Guardiola'yı red etti
Snapdragon 8'de Apple'ı yakalayamadı
Snapdragon 8'de Apple'ı yakalayamadı
Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı sayıda, 30 Kasım son gün
Bu bankadan kredi kartı alanlara 1000 TL ödül veriliyor: Sınırlı...
Jason Mount için teklifler kapıda
Jason Mount için teklifler kapıda
Apple'dan şok Macbook Pro Kararı
Apple'dan şok Macbook Pro Kararı
Ünlü içecek üretici o ürünleri geri çekiyor
Ünlü içecek üretici o ürünleri geri çekiyor
Cebinde Halkbank kartı olanlara duyuruldu: Tek tıkla market alışverişlerinin 200 TL'si karta iade edilecek!
Cebinde Halkbank kartı olanlara duyuruldu: Tek tıkla market alışverişlerinin...
Rusya yeniden saldırdı
Rusya yeniden saldırdı
Ronaldo'ya ilk resmi teklif geldi!
Ronaldo'ya ilk resmi teklif geldi!