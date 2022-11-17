Trump yeniden barış, güvenlik ve sevgi getirecek













Seçilememesi sonrasında ülkede bazı olaylar da meydana gelmişti

Melania Trump eşinin Beyaz Saray'a dönüşünün 'sevgi, barış ve güvenlik' dönemi olacağını söyledi. Yakın zamanda yeniden başkanlık için aday olduğunu açıklayan Donald Trump'un eşi Melania Trump eşi için destekleyici açıklamalarda bulundu.Eski first lady Melania Trump, eşinin 2024'te başkanlık koltuğuna oturmak için en doğru aday olduğunu vurgulayarak eşine tam destekte bulunduğunu ifade etti. Donald Trump'un yeniden Beyaz Saray'a dönüşünün ülkede "başarı ve refaha" yol açacağını öne sürdü.İkinci kez gerçekleştirdiği adaylığı sonrası, seçimi Joe Biden'a kaybeden ve sonrasında uzunca bir süre sonuca olan itirazlarıyla gündemden düşmeyen eski başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a ikinci kez dönmek için kampanyasını başlattı.Donald Trump'un yeniden başkan seçilip seçilemeyeceği ise halen merak konusu.