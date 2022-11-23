TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!







"254 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE"











"TSK İLE OYUN OYNAMAYAZLAR"

Milli Savunma Bakanı Akar, bakanhlığın 2023 Bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu oturumunun sona ermesinin ardından kısa süre sonra Meclis'ten Ordu Komuta Harekat Merkezi'ne geçti. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hudut Hattı Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akar ile video konferans düzenleyerek sahadaki durumla ilgili bilgiler aldı.Son dönemin en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekatıyla başlayan Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini anlatan Akar, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şu ana kadar 471 hedefin ateşlendiğini ve 254 teröristin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.Türk askeri harekatının ardından teröristlerin peşine düştüğünü kaydeden Akar, "Teröristler sivil hedeflere saldırdılar. En kısa zamanda susturacağız. Geçmişte Kilis, Hatay, Reyhanlı'da benzerini yaşadık, bir darbe vurduk. Sınırları temizleyerek bı noktaya kadar geldik." diye konuştu.





Akar, terör örgütleri ve destekçilerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında nefret söylemi ve fitne-fesat odaklarının yoğunlaştığı noktaların dezenformasyon yaymaya çalıştığını kaydetti. "Türk ordusunun terörle mücadeledeki başarılarını iftira, nefret söylemi ve alayla örtbas etmeye çalışıyorlar. Yine TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröre bağlı yapılardır. Bizim hiçbir etnik, dinsel, mezhepsel grupla sorunumuz yok." diye konuşan Bakan Akar, Kürt ya da Arap kardeşlerimizle tek hedeflerinin sadece teröristler olduğunu ifade etti. "PKK/YPG/PYD kim olursa olsun DEAŞ'tır." diye konuşan Bakan Hulusi Akar, konuşmasının devamında "Teröristler için yargı zamanı. Oyunun Türk ordusu ile oynanmadığını görüyorsunuz. Şehitlerden, hayatını kaybeden çocuklardan, öğretmenlerden ve vatandaşlardan kanın her damlasının hesabını soruyoruz." ifadelerini kullandı. Akar, konuşmasının sonunda teröristlerin adalete boyun eğmekten başka çarelerinin olmadığını da dile getirdi.