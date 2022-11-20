Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı" ifadelerini kullanarak başlattığı saldırı sonrası HDP, teröristlerin öldürülmesinin durudurulmasını istedi ve Avrupa'dan yardım talebinde bulundu.
GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 11:42
TSK saldırırken HDP Avrupa'dan yardım talebinde bulundu!
Türk savaş uçakları, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde ve Irak'taki mevzilerine karşı bir hava harekatı düzenledi. Teröristlere yönelik saldırının ardından ilk ses HDP'den geldi.
GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 11:42
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