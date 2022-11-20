TSK saldırırken HDP Avrupa'dan yardım talebinde bulundu!







HDP'DEN "OPERASYONU DURDURUN" ÇAĞRISI











Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı" ifadelerini kullanarak başlattığı saldırı sonrası HDP, teröristlerin öldürülmesinin durudurulmasını istedi ve Avrupa'dan yardım talebinde bulundu.HDP Avrupa temsilcisinin sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın başlattığı Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili İngilizce paylaşım yaptı. HDP'nin paylaşımında IŞİD'in Kobani'de yenilgisinin başladığını ve Türk savaş uçaklarının şu anda Kobani'yi ve Suriye'nin başka yerlerini bombaladığı belirtilirken bunun Erdoğan'ın seçim kampanyası olarak görüldüğü vurgulandı ve "Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" denildi.