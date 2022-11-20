GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 11:42

TSK saldırırken HDP Avrupa'dan yardım talebinde bulundu!

Türk savaş uçakları, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzey bölgesinde ve Irak'taki mevzilerine karşı bir hava harekatı düzenledi. Teröristlere yönelik saldırının ardından ilk ses HDP'den geldi.

GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 11:42
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TSK saldırırken HDP Avrupa'dan yardım talebinde bulundu!


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Hesap zamanı" ifadelerini kullanarak başlattığı saldırı sonrası HDP, teröristlerin öldürülmesinin durudurulmasını istedi ve Avrupa'dan yardım talebinde bulundu.

HDP'DEN "OPERASYONU DURDURUN" ÇAĞRISI

Teröristlere yönelik saldırının ardından ilk ses HDP'den geldi

HDP Avrupa temsilcisinin sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın başlattığı Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili İngilizce paylaşım yaptı. HDP'nin paylaşımında IŞİD'in Kobani'de yenilgisinin başladığını ve Türk savaş uçaklarının şu anda Kobani'yi ve Suriye'nin başka yerlerini bombaladığı belirtilirken bunun Erdoğan'ın seçim kampanyası olarak görüldüğü vurgulandı ve "Tüm saldırılar derhal durdurulmalı!" denildi.



Teröristlere yönelik saldırının ardından ilk ses HDP'den geldi

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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