MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 16:21

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? İkiliden aşk dedikodularına ilk açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Murat Boz’un adı oyuncu Tuba Büyüküstün ile anılıyor. İkilinin hakkında çıkan aşk dedikoduları gündeme bomba gibi düşerken, aralarında gerçekten bir ilişki olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Boz ve Tuba Büyüküstün birlikte mi? İşte yanıtı…

MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 16:21
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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor? İkiliden aşk dedikodularına ilk açıklama geldi!


Genç kızların sevgilisi, ünlü şarkıcı Murat Boz ve güzel oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında çıkan asş dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin hayranları aşk iddialarının doğruluğunu öğrenmek için araştırmalarına başladı. İnternette en çok araştırılan konulardan biri haline gelen aşk iddialarına ikilinin cephesinden ilk açıklama geldi. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Tuba ve Murat

Murat Boz’dan açıklama



Ünlü şarkıcı Murat Boz, güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ile haklarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi. Murat Boz, adının bir süredir birlikte anıldığı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz

Bir dijital platformda yayınlanacak olan Another Self isimli dizide başrolleri paylaşacak olan ikilinin adı aşk iddialarıyla anılmaya başladı. Daha sonra Murat Boz’un Tuba Büyüküstün’ün yaşadığı Anadolu Yakası’na taşınmasıyla birlikte aşk iddiaları güçlendi. Murat Boz’a aşk iddialarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine Boz, dizide tanıştıklarını ve arkadaş olduklarını söyledi. Ekipteki diğer arkadaşları gibi Büyüküstün’ün de arkadaşı olduğunu söyleyen Boz, sürekli görüştüklerini söyledi. Tuba Büyüküstün ile aralarının iyi olduğunu söyleyen Boz, sadece arkadaş olduklarının altını çizdi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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