Tuba Büyüküstün ile tanışmayı hayal ediyordu binlerce euro kaybetti













Oyunculuğu ve güzelliği ile dünya çapında nam salan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün’ün hayranı oyuncu ile tanışabilmek için her şeyi göze aldı. Yakın zamanda İstanbul’a oyuncu ile tanışabilmek için gelen iş insanının ünlü oyuncuya olan hayranlığı dolandırılmasına sebep oldu.İş insanı ünlü oyuncu ile tanışabilmek için ülkesinden buralara kadar gelmiş. Tuba Büyüküstün hayranlığına yenik düşen iş insanı bir fotoğraf çekinebilmek için binlerce euro vermiş. İş insanı ‘Biz onu tanıyoruz. Sizi de tanıştırırız.’ Lafına kanıp 40 bin euro ödemiş. Parayı alıp ortadan kaybolan dolandırıcılar Tl karşığılı yaklaşık 790.000 tl alarak ortadan kaybolmuş. İş insanı ünlü oyuncu ile tanışsa dert etmeyecekken tanışamadığından olsa gerek bu olayı Türk bir basın mensubu ile paylaşmış.