Dünden beri sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Burak Özçivit’e bir eleştiri de meslektaşından geldi. Geçtiğimiz gün Dünya Kupası maçını istismar suçuyla yargılanmış Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey ile izleyen ve birlikte sosyal medyada poz veren oyuncu Burak Özçivit’e meslektaşı Tuba Ünsal’dan tepki geldi.
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:11
Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı
Burak Özçivit’in paylaştığı fotoğraf sosyal meydada gündem olmuştu bu duruma Tuba Ünsal’dan ağır bir tepki geldi….
MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:11
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