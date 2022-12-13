Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı







Yapmayın bunu







Dünden beri sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Burak Özçivit’e bir eleştiri de meslektaşından geldi. Geçtiğimiz gün Dünya Kupası maçını istismar suçuyla yargılanmış Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey ile izleyen ve birlikte sosyal medyada poz veren oyuncu Burak Özçivit’e meslektaşı Tuba Ünsal’dan tepki geldi.Oyuncu Burak Özçivit yaptığı paylaşımla ağır eleştirilere maruz kalsada sessizliğini korumaya devam ediyor. Gelen tepkilere rağmen sosyal medya hesabında paylaşımını kaldırayan oyuncuya meslektaşı Tuba Ünsal’dan ağır bir eleştiri geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile meslektaşı Özçivit’i eleştiren Ünsal’ın paylaşımı sosyal medyada destek gördü. ‘Maddiyat için yapmayın bunu. Sizden utanıyorum.’ Diyerek tepkisini gösteren Tuba Ünsal kısa sürede sosyal meydada konuşulmaya başlandı.