MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:11

Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı

Burak Özçivit’in paylaştığı fotoğraf sosyal meydada gündem olmuştu bu duruma Tuba Ünsal’dan ağır bir tepki geldi….

MAGAZİN
13 Aralık 2022 - 12:11
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Tuba Ünsal bu duruma tepkisiz kalamadı


Dünden beri sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Burak Özçivit’e bir eleştiri de meslektaşından geldi. Geçtiğimiz gün Dünya Kupası maçını istismar suçuyla yargılanmış Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey ile izleyen ve birlikte sosyal medyada poz veren oyuncu Burak Özçivit’e meslektaşı Tuba Ünsal’dan tepki geldi. Burak Özçivit

Yapmayın bunu 

Oyuncu Burak Özçivit yaptığı paylaşımla ağır eleştirilere maruz kalsada sessizliğini korumaya devam ediyor. Gelen tepkilere rağmen sosyal medya hesabında paylaşımını kaldırayan oyuncuya meslektaşı Tuba Ünsal’dan ağır bir eleştiri geldi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile meslektaşı Özçivit’i eleştiren Ünsal’ın paylaşımı sosyal medyada destek gördü. ‘Maddiyat için yapmayın bunu. Sizden utanıyorum.’ Diyerek tepkisini gösteren Tuba Ünsal kısa sürede sosyal meydada konuşulmaya başlandı. Tuba Ünsal



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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