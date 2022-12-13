Tuba Ünsal, Burak Özçivit'e ateş püskürdü! 'Sizinle aynı mesleği yapmak utanç verici' dedi













Burak Özçivit'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya hesabında Kevin Spacey ile çekildiği kareyi paylaşan Özçivit'e paylaştığı günden beri tepki yağıyor ve tepkiler giderek büyüyor. En son Tuba Ünsal'dan öyle bir tepki geldi. 'Tecavüze uğrayan çocuklardan biri 14 yaşında' dedi.Kevin Spacey, 14 yaşında bir çocuğu istismar ettiği ve sonrasında bir çok kişiye mağduriyet yaşattığı iddiasıyla yargılanıyor. Bunun üzerine Burak Özçivit'in Kevin Spacey ile bir buluşma gerçekleştirmesi herkesi kızdırdı. Tuba Ünsal'ı bu konu resmen çileden çıkardı. 'Tecavüze uğrayan kız 14 yaşında! Nasıl bu adamın elini sıkarsın yüzüne bakarsın! Sizinle aynı mesleği yapıyor olmaktan dolayı utanıyorum. Nefret ediyorum. açıklamalarında bulundu. Ayrıca 'taciz ve tecavüzden yargılanan bir oyuncu ile yan yana poz vermek neyin kafası diye de ekledi.