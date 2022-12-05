MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 17:22

Tuba Ünsal'dan sosyal medyada gündem olan tepki

Tuba Ünsal katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 17:22
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Tuba Ünsal’dan sosyal medyada gündem olan tepki


Oyuncu ve model Tuba Ünsal, Doğu Demirkol’un programına katıldı. Programın formatında hazır cevap yarışması yapılıyor. Tuba Ünsal’a yarışma formatında yöneltilen soruya iddialı bir cevap verdi. Sosyal medyada çok konuşuldu. Güzellik yarışmaları hakkında bulunduğu iddialı sözleri sosyal medyada tepkiler aldı.Tuba Ünsal

Güzellik yarışmaları kaldırılmalı



Güzel oyuncu Tuba Ünsal, Doğu Demirkol’un yönelttiği ‘Güzellik yarışmaları hakkında ne düşünüyorsun?’ sorusuna, ‘ Güzellik yarışmaları bence kaldırılmalı. Saçmalık ! Bir kadın yürüyecek, birileri de poposuna, fiziğine, bacaklarına bakıp bu güzel bu değil diyecek. Bu kadın ne yapıyor ? Alt yapısı var mı ? Yıllar sonra ne yapacak ? 2050 de bunlar kalmayacak. ‘ dedi. Tuba Ünsal

Tuba Ünsal 1998 de Elit Model Look yarışmasıyla profesyonel olarak manken olmuştu. Tuba Ünsal

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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